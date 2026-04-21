«Φάουλ» Ανδριανού για τη «μαύρη επέτειο» της 21ης Απριλίου: «Η τοξικότητα οδήγησε στη χούντα»

Μια τουλάχιστον ατυχή δήλωση έκανε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός ανήμερα της θλιβερής επετείου του 1967, όταν εκδηλώθηκε στη χώρα μας το στρατιωτικό πραξικόπημα.

Ο κ. Ανδριανός απέδωσε στην «τοξικότητα» την ευθύνη για την επικράτηση της Χούντας, σε μια προσπάθεια να απαντήσει στην κριτική που δέχθηκε από συνομιλητές του στο πάνελ του Action24.

«Σήμερα λοιπόν είναι και η ημέρα πραγματικά δημοκρατίας γιατί πρέπει να θυμόμαστε την τοξικότητα του παρελθόντος», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός, για να του απαντήσει άμεσα η Τόνια Αντωνίου του ΠΑΣΟΚ: « Δεν ήταν τοξικότητα ήταν δικτατορία, ήταν χούντα…».

«Η τοξικότητα οδήγησε στη Χούντα», δήλωσε τότε ο υφυπουργός αφήνοντας… παγωτό τους παρευρισκόμενους.

Τον όρο «τοξικότητα» είχε αναφέρει και στη Βουλή ο πρωθυπουργός, επιχειρώντας να τη συνδέσει με την ασθένεια του Γιώργου Μυλωνάκη.

