ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 20:09
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

21.04.2026 19:56

«Φάουλ» Ανδριανού για τη «μαύρη επέτειο» της 21ης Απριλίου: «Η τοξικότητα οδήγησε στη χούντα»

21.04.2026 19:56
Μια τουλάχιστον ατυχή δήλωση έκανε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός ανήμερα της θλιβερής επετείου του 1967, όταν εκδηλώθηκε στη χώρα μας το στρατιωτικό πραξικόπημα.

Ο κ. Ανδριανός απέδωσε στην «τοξικότητα» την ευθύνη για την επικράτηση της Χούντας, σε μια προσπάθεια να απαντήσει στην κριτική που δέχθηκε από συνομιλητές του στο πάνελ του Action24.

«Σήμερα λοιπόν είναι και η ημέρα πραγματικά δημοκρατίας γιατί πρέπει να θυμόμαστε την τοξικότητα του παρελθόντος», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός, για να του απαντήσει άμεσα η Τόνια Αντωνίου του ΠΑΣΟΚ: « Δεν ήταν τοξικότητα ήταν δικτατορία, ήταν χούντα…».

«Η τοξικότητα οδήγησε στη Χούντα», δήλωσε τότε ο υφυπουργός αφήνοντας… παγωτό τους παρευρισκόμενους.

Τον όρο «τοξικότητα» είχε αναφέρει και στη Βουλή ο πρωθυπουργός, επιχειρώντας να τη συνδέσει με την ασθένεια του Γιώργου Μυλωνάκη.

Άγριος καβγάς Κασσελάκη – Πολάκη για την αναβολή σε δίκη: «Το βάζεις στα πόδια» – «Είσαι απελπισμένος και απατεώνας»

Χάρης Δούκας: «Χτίζουμε συνεργασίες για μια πιο πράσινη πόλη» – Το μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων στον Αλβέρτο του Μονακό

Τσιάρας: Θα μας διευκολύνει να αρθεί η βουλευτική ασυλία και των 13 για να μην μείνει τίποτα στην σκιά





Eurovision
MEDIA

Πάνω από 1.000 καλλιτένχες καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ: Massive Attack, Kneecap, Brian Eno υπογράφουν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «ολυμπιονίκες» της φοροδιαφυγής: Το μεγαλοστέλεχος που απέκρυψε 3,2 εκατ. και η κομμώτρια με τα σχεδόν 500.000 ευρώ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η smart παρουσίασε σήμερα τα πρώτα επίσημα σκίτσα του smart Concept #2 (photos)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Φάουλ» Ανδριανού για τη «μαύρη επέτειο» της 21ης Απριλίου: «Η τοξικότητα οδήγησε στη χούντα»

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ – Στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι 50χρονος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 20:09
Eurovision
MEDIA

Πάνω από 1.000 καλλιτένχες καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ: Massive Attack, Kneecap, Brian Eno υπογράφουν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «ολυμπιονίκες» της φοροδιαφυγής: Το μεγαλοστέλεχος που απέκρυψε 3,2 εκατ. και η κομμώτρια με τα σχεδόν 500.000 ευρώ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η smart παρουσίασε σήμερα τα πρώτα επίσημα σκίτσα του smart Concept #2 (photos)

