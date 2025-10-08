Τι γυρεύει ο Θοδωρής Παπαλουκάς στην Neuropublic;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η εταιρεία Neuropublic μπήκε στη ζωή μας λόγω… ΟΠΕΚΕΠΕ χθες μετά τις αποκαλύψεις του Γρηγόρη Βάρρα.
Η εταιρεία φυσικά διέψευσε τις κατηγορίες κατηγορώντας τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για «ψεύδη» και απειλεί με μηνύσεις.
Ανάμεσα στα ονόματα του διοικητικού συμβουλίου, είναι ένα που βγάζει… μάτι. Πρόκειται για τον Θοδωρή Παπαλουκά, τον πρώην θρύλο του μπάσκετ, ο οποίος από τότε που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, έχει μπει γερά στον επιχειρηματικό τομέα και κυρίως με εταιρίες και πρότζεκτ που αφορούν είτε την τεχνολογία και την άθληση, είτε τον αγροτοδιατροφικό τομέα.
Ο Παπαλουκάς την τελευταία 10ετία έχει επενδύσει σε διάφορες startups και εταιρείες, ενώ το 2017 ίδρυσε την ακαδημία Eurohoops Academy.
Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που τρέχει ή συμμετέχει ο πρώην πλέιμεϊκερ, είναι οι εξής:
Κάπως έτσι φαίνεται πως ήρθε και η Neuropublic, μια εταιρεία που ασχολείται με τον αγροτοδιατροφικό τομέα (όπως και ο Παπαλουκάς) και με την τεχνολογία.
Ο πρώην μπασκετμπολίστας είναι μη ενεργό μέλος της.
