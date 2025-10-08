Πάνος Ρούτσι: Επιμένει ο Γεωργιάδης, «απέτυχε» το σχέδιο Κωνσταντοπούλου για αναβολή της δίκης για τα Τέμπη

Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι από την ανακοίνωση του Πάνου Ρούτσι ότι σταματά την απεργία πείνας, καθώς ικανοποιούνται όλα τα αιτήματά του, ο υπουργός Υγείας – ο οποίος το προηγούμενο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής για δηλώσεις που έκανε σχετικά με τα αιτήματα ενός πατέρα που ζητούσε δικαίωση για το παιδί του – επανέρχεται και επαναφέρει στο προσκήνιο το σενάριο περί σχεδίου της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για αναβολή της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Σε μια μακροσκελή ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνει ότι «η εξέλιξη της υποθέσεως “Ρούτσι” είναι πολύ ευχάριστη, διότι και έγινε δεκτό το αίτημα του πατέρα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά του παιδιού του και άρα ικανοποιήθηκε το κοινό περί δικαίου αίσθημα και δεν θα μείνει κανένα έδαφος για νέες συνωμοσιολογίες, αλλά και απέτυχε παταγωδώς το σχέδιο Ζωής Κωνσταντοπούλου να καθυστερήσει την έναρξη της Δίκης».

Συνεχίζει, δε, λέγοντας ότι «η Ελληνική Δικαιοσύνη ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ, επαναλαμβάνω ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ δεκτό το αίτημα όπως είχε κατατεθεί από την κα Κωνσταντοπούλου. Εάν είχε κάνει δεκτό αυτό το αίτημα, τότε θα είχε ανοίξει η κύρια ανάκριση και η κυρία Πρόεδρος θα είχε επιτύχει τον πραγματικό της σκοπό που δεν ήταν οι τοξικολογικές αλλά η αναβολή της Δίκης. Αλλά ανέσυραν από το αρχείο μια παλαιότερη αρχειοθετημένη μήνυση άλλων συγγενών και έδωσαν την άδεια για τις τοξικολογικές σε παράλληλη άλλη δικογραφία που δεν επηρεάζει την έναρξη της κυρίας Δίκης».

«Αυτή τους η απόφαση, σοφή σε κάθε περίπτωση, πέτυχε ακριβώς αυτό που υποστήριζα από την πρώτη μέρα δηλαδή ότι δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της κυρίας που έβαλε μπροστά έναν δυστυχή πατέρα για να παίξει με τα συναισθήματα μας για να πετύχει τον σκοπό της δηλ την αναβολή της Δίκης. Η Δικαιοσύνη λοιπόν που είχε στην διάθεσή της το σύνολο της Δικογραφίας, όπως έλεγα από την πρώτη στιγμή στην Βουλή, βρήκε αυτή τη λύση διότι γνώριζε πράγματα που δεν ξέραμε οι υπόλοιποι. Η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου που έδωσε μάχη μέχρις εσχάτων να συνεχιστεί η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι και μετά την απόφαση με νέα προσχήματα, είναι η απόδειξη της αποτυχίας του σκοπού της. Πότε δεν ήταν οι τοξικολογικές ο σκοπός της αλλά η αναβολή και απέτυχε παταγωδώς» υποστηρίζει.

Κάτι μας λέει ότι σύντομα θα υπάρξει ανταπάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου…

