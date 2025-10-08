search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 10:41
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

08.10.2025 09:32

Ο Ρουσόπουλος μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής της Μάλτας – Ο δεύτερος ξένος μετά τον Ζελένσκι

08.10.2025 09:32
ROUSSOPOULOS

Στην Ολομέλεια της Βουλής της Μάλτας μίλησε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, μετά από πρόσκληση που έλαβε με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την ένταξη της χώρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Με την ιδιότητα του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος πραγματοποίησε την ομιλία του παρουσία του πρωθυπουργού της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα.

Δεν είναι καθόλου σύνηθες για την κουλτούρα των Μαλτέζων να φιλοξενούν πολιτικούς από άλλες χώρες στο κοινοβούλιό τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Θοδωρής Ρουσσόπουλος γίνεται μόλις ο δεύτερος ξένος, μετά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που απευθύνεται στους βουλευτές της χώρας μέσα από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Εξεταστική – Αθανασάκη (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν γνώριζα, δεν ήταν στην αρμοδιότητα μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ

Γιώργος Παπανδρέου: «Η εποχή της ανασφάλειας να γίνει εποχή αναγέννησης, με ένα νέο όραμα ριζοσπαστικής Δημοκρατίας»

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Neuropublic κατά Βάρρα – Ψευδείς, ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί του

