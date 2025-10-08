Ο Ρουσόπουλος μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής της Μάλτας – Ο δεύτερος ξένος μετά τον Ζελένσκι

Στην Ολομέλεια της Βουλής της Μάλτας μίλησε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, μετά από πρόσκληση που έλαβε με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την ένταξη της χώρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Με την ιδιότητα του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος πραγματοποίησε την ομιλία του παρουσία του πρωθυπουργού της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα.

Δεν είναι καθόλου σύνηθες για την κουλτούρα των Μαλτέζων να φιλοξενούν πολιτικούς από άλλες χώρες στο κοινοβούλιό τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Θοδωρής Ρουσσόπουλος γίνεται μόλις ο δεύτερος ξένος, μετά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που απευθύνεται στους βουλευτές της χώρας μέσα από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

