ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Neuropublic κατά Βάρρα – Ψευδείς, ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί του

Διαψεύδει την οποιαδήποτε εμπλοκή της στην απομάκρυνση του Γρηγόρη Βάρρα από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ η εταιρεία Νeuropublic Α.Ε.

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε , «Η NEUROPUBLIC A.E. δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι πρόσφατες αναφορές και ισχυρισμοί του καθηγητή κ. Γρηγόρη Βάρρα για την εταιρεία μας, όπως αυτές διατυπώθηκαν τόσο στο έγγραφο «Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ» -το οποίο εστάλη την 15/6/2025 προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γεώργιο Μυλωνάκη και κατετέθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την 6/10/2025- όσο και στην ένορκη κατάθεση του ενώπιον της Επιτροπής στις 7/10/2025 είναι απολύτως ψευδείς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί».

«Οι ισχυρισμοί αυτοί προσβάλλουν καίρια και αναίτια τη φήμη, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της NEUROPUBLIC, η οποία δραστηριοποιείται επι σειρά ετών με διαφάνεια επαγγελματισμό και σεβασμό στους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η εταιρεία θα αντικρούσει με πληρότητα και λεπτομέρεια όλους τους αναληθείς ισχυρισμούς του κ. Βάρρα κατά την εξέταση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην εξεταστική επιτροπή».

Κλείνοντας η εταιρεία αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων της για την αποκατάσταση της αλήθειας και της βλάβης που προκαλούν οι εν λόγω συκοφαντικές αναφορές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γρηγόρης Βάρρας, στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η παραίτησή του ήρθε «κατ’ απαίτηση των εταιριών Neuropublic και Gaia Επιχειρείν με εκτελεστή τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη».

