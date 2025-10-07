ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Neuropublic κατά Βάρρα – Ψευδείς, ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Διαψεύδει την οποιαδήποτε εμπλοκή της στην απομάκρυνση του Γρηγόρη Βάρρα από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ η εταιρεία Νeuropublic Α.Ε.
Με δελτίο τύπου που εξέδωσε , «Η NEUROPUBLIC A.E. δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι πρόσφατες αναφορές και ισχυρισμοί του καθηγητή κ. Γρηγόρη Βάρρα για την εταιρεία μας, όπως αυτές διατυπώθηκαν τόσο στο έγγραφο «Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ» -το οποίο εστάλη την 15/6/2025 προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γεώργιο Μυλωνάκη και κατετέθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την 6/10/2025- όσο και στην ένορκη κατάθεση του ενώπιον της Επιτροπής στις 7/10/2025 είναι απολύτως ψευδείς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί».
«Οι ισχυρισμοί αυτοί προσβάλλουν καίρια και αναίτια τη φήμη, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της NEUROPUBLIC, η οποία δραστηριοποιείται επι σειρά ετών με διαφάνεια επαγγελματισμό και σεβασμό στους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η εταιρεία θα αντικρούσει με πληρότητα και λεπτομέρεια όλους τους αναληθείς ισχυρισμούς του κ. Βάρρα κατά την εξέταση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην εξεταστική επιτροπή».
Κλείνοντας η εταιρεία αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων της για την αποκατάσταση της αλήθειας και της βλάβης που προκαλούν οι εν λόγω συκοφαντικές αναφορές.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γρηγόρης Βάρρας, στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η παραίτησή του ήρθε «κατ’ απαίτηση των εταιριών Neuropublic και Gaia Επιχειρείν με εκτελεστή τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη».
Διαβάστε επίσης:
Μητσοτάκης από ΣΕΒ: Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βορίδης αρνείται τα πάντα μετά την «εκτέλεση» Βάρρα και ζητά στοιχεία για τις «δήθεν παρανομίες» του
Damage control από Μαρινάκη για τις δηλώσεις Γεωργιάδη: «Δεν αμφισβήτησε ότι ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.