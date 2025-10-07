«Καρφιά» Μητσοτάκη σε Τσίπρα από ΣΕΒ: Να μη ζήσουμε ξανά περιπέτειες από αυταπάτες και ψέματα των απλοϊκών λύσεων

Νέα αναφορά στην αναγκαιότητα της πολιτικής σταθερότητας έκανε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ενώ εκδηλώθηκε με αιχμές και η πρώτη αντίδρασή του στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και στην διαφαινόμενη δημιουργία πολιτικής κίνησης από τον ίδιο, χωρίς βέβαια να τον κατονομάσει.

Ο Κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική, υπενθυμίζοντας τις «περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική», και τονίζοντας ότι «έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά».

Μάλιστα, δίνοντας και διλημματικό χαρακτήρα στα λέγόμενά του, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθει μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν. Χωρίς υποταγή στο λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό», ενώ επισήμανε ότι όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και ότι «αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και το λαικισμό που ξαναφουντώνει δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα τα κατάκτησε μέσα από πολλές δοκιμασίες και ότι είναι άδικο ν’ αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα-παρίας του 2015 σήμερα δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες, κάτι που απέδωσε στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και της εσωτερικής σταθερότητας, και τονίζοντας ότι η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς.

«Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα την τιμή να απευθυνθώ στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από 10 χρόνια. Είχα δεσμευτεί σε 5 σημεία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σήμερα από το ίδιο βήμα μπορεί να πει ότι με πυξίδα αυτούς τους τροχούς κινήθηκε και κινείται ως πρωθυπουργός και όλοι αναγνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την ατομική προκοπή.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την αύξηση των επενδύσεων, για τη μείωση της ανεργίας στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση, για την ψηφιοποίηση του δημόσιου, για τη μείωση 83 φόρων εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη βιομηχανία, για την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για τη ραγδαία υποχώρηση του δημόσιου χρέους, και τα χαμηλότερα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και το λαϊκισμό που ξαναφουντώνει, δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα.

«Η χώρα μας τα πέτυχε μέσα από πολλές δοκιμασίες. Είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια όπως συχνά συμβαίνει τελευταία», επισήμανε και είπε «ας είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει γιατί δεν είναι λίγα».

«Στόχος να καταστεί η Ελλάδα μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη»

Αναφερόμενος στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις ενισχύσεις του κλάδου.

«Η ανάδειξη των καθηκόντων που προκύπτουν για όλους μας στην τρέχουσα συγκυρία. Μιλάμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Συντελείται ήδη. Η βιομηχανία έχει τη δική της συνεισφορά. Μετατοπίζεται σε πιο καινοτόμα προϊόντα. Η ίδια εικόνα και στις εξαγωγές, στις επενδύσεις με κατεύθυνση την έρευνα», συνέχισε ενώ είπε ότι ταυτόχρονα ενισχύονται και οι οικονομίες κλίμακας.

Επισήμανε ότι και ο ΟΟΣΑ καταγράφει αύξηση του ανταγωνισμού και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόοδο του ψηφιακού κράτους.

«Η γραφειοκρατία παρά τις αντιστάσεις περιορίζεται», υπογράμμισε και είπε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται πιο έντονη στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

«Έχουμε δυναμική αγορά στην παραγωγή ενέργειας. Οι ΑΠΕ καλύπτουν πάνω από το 50% των ετήσιων αναγκών μας σε ηλεκτρισμό. Πλησιάζει η στιγμή που θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος κατανάλωσης», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση στάθηκε και παραμένει δίπλα στη βιομηχανία.

«Οι παρεμβάσεις αυτές αθροίζουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια. Γνωρίζουμε ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι συνεχής άσκηση», συμπλήρωσε.

Είπε ότι την τελευταία πενταετία αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι ενώ οι μέσες αποδοχές αυξήθηκαν. «Η πρόοδος είναι αδιαμφισβήτητη. Η απασχόληση δεν είναι ακόμα στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ίδιο και η παραγωγικότητα. Ο μετασχηματισμός της οικονομίας να επιταχυνθεί βελτιώνοντας το επίπεδο των Ελληνίδων και Ελλήνων. Προϋπόθεση η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι η σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική. «Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική. Μπορεί σε κάποιους να φαντάζουν μακρινά αλλά εσείς ξέρετε το κόστος της αβεβαιότητας. Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν.

«Χωρίς υποταγή στα κελεύσματα του λαϊκισμού και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό. Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης πως δεύτερη προϋπόθεση είναι η επένδυση στους ανθρώπους ενώ είπε πως τρίτος όρος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και έφερε ως παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

«Είμαστε στο μέσο της δεύτερης θητείας μας. Οι αλλαγές θα αποδίδουν σταδιακά με ορίζοντα τη 2027», πρόσθεσε και ανάφερε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την επιχειρηματικότητα.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για το μέλλον.

«Μιλώ ανοιχτά. Το σχέδιο μας υπηρετεί έναν στόχο: «Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019. Έχουμε τις βάσεις για το μετασχηματισμό κράτους και οικονομίας. Είτε θα το πετύχουμε μαζί, είτε θα επιστρέψουμε στη μιζέρια και τον μηδενισμό. Σε δρόμο που βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδο του», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Κλείνω με το μήνυμα ελπίδας που εκπέμπει ο νέος προϋπολογισμός. Σας καλώ να ανανεώσουμε μαζί την άτυπη συμφωνία με στόχο τη συλλογική πρόοδο», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

