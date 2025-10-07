Damage control από Μαρινάκη για τις δηλώσεις Γεωργιάδη: «Δεν αμφισβήτησε ότι ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας»

Να διαχειριστεί τη ζημιά που προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη για τον Πάνο Ρούτσι επιχειρεί η κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη, που παραχώρησε στο OPEN, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης αμφισβήτησε πως ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας.

«Αν πίστευε πως δεν κάνει απεργία πείνας δεν θα είχε εκεί το ΕΚΑΒ»

«Αυτά τα λέει μία πολιτικός με νοσηρή πολιτικά λογική… Ο κύριος Γεωργιάδης δεν προσπαθούσε να αποδείξει κάτι τέτοιο. Ο κ. Γεωργιάδης είχε εκεί ένα ασθενοφόρο σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Αν ένας υπουργός πιστεύει ότι δεν γίνεται μια απεργία πείνας δεν έχει εκεί το ΕΚΑΒ…», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στη δικηγόρο του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι επιχείρησε να καθυστερήσει … τη δίκη. «Να πω και το τρίτο σημείο, γιατί εκεί είναι η ταμπακιέρα πολιτικά… Ο άνθρωπος αυτός έχει μια συνήγορο πολιτικό που εκπροσωπεί ένα σύστημα αντιπολίτευσης… που στο πρόσωπο του πονεμένου πατέρα και του αιτήματός του είδε μια ευκαιρία να παίξει καθυστερήσεις με τη δίκη και να μπαχαλοποιήσει παραπάνω το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών…και από ότι φαίνεται η δικαιοσύνη βρήκε τον τρόπο χωρίς εμείς να κάνουμε υποδείξεις και δεν θα τους κάνει τη χάρη. Ο κ. Γεωργιάδης δεν στράφηκε κατά του Πάνου Ρούτσι, η κα. Κωνσταντοπούλου παίζει έναν χυδαίο ρόλο σε αυτή την υπόθεση».

Απαντώντας σε σχόλιο των δημοσιογράφων πως οι δηλώσεις Γεωργιάδη στερούνται «ανθρωπιάς» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι ο υπουργός δεν αμφισβήτησε ότι κάνει απεργία πείνας. «Μπορείτε να μου βρείτε μία δήλωση του κ. Γεωργιάδη που να αμφισβητεί την απεργία πείνας του κ. Ρούτσι;»

«Ευχαριστώ» από τον Γεωργιάδη

Ευχαριστώ θερμά τον @pavlmarin για την υπεράσπιση της αλήθειας έναντι μίας συστηματικής προσπάθειας διαστρέβλωσης. «Η φράση «όταν αισθάνεσαι αδιαθεσία δεν πας σε Ξενοδοχείο αλλά σε νοσοκομείο» δεν στεφόταν κατά του κ. Ρούτσι αλλά όσων προσπάθησαν επικοινωνιακά να προκαλέσουν… pic.twitter.com/Nx6FYp4jco October 7, 2025

Νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε πως ήθελε να καταγγείλει την «επικοινωνιακή διαχείριση» της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Σε νέα ανάρτηση του ευχαρίστησε τον Παύλο Μαρινάκη που τον υπερασπίστηκε και ισχυρίστηκε πως ήθελε να καταγγείλει όσους προκαλούν σύγχυση για την υγεία του Πάνου Ρούτσι. «Η φράση “όταν αισθάνεσαι αδιαθεσία δεν πας σε Ξενοδοχείο αλλά σε νοσοκομείο” δεν στεφόταν κατά του κ. Ρούτσι αλλά όσων προσπάθησαν επικοινωνιακά να προκαλέσουν σύγχυση στον λαό για τη υγεία του.

