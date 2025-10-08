Ορκίστηκε βουλευτής ο Δρίτσας – Εντός της ημέρας η ανεξαρτητοποίηση του 

Βουλευτής στη θέση του Αλέξη Τσίπρα που παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ορκίστηκε ο Θοδωρής Δρίτσας και εντός της ημέρας αναμένεται η ανεξαρτητοποίησή του και η προσχώρησή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Ο Θεοδωρής Δρίτσας έδωσε πολιτικό όρκο με τον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη να του εύχεται «υγεία και καλή επιτυχία».

Ο κ. Δρίτσας που πρωτοεξελέγη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2007 και διετέλεσε υπουργός Ναυτιλίας στην κυβέρνηση Τσίπρα θα είναι το 12ο μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς που αυξάνει τη δύναμη της και ανεβαίνει σκαλοπάτι στην κοινοβουλευτική κατάταξη, πάνω από την Ελληνική Λύση των 11 βουλευτών.

Αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει τη δύναμή του να μειώνεται από 26 σε 25 βουλευτές.

