ΠΑΣΟΚ: Ανακατατάξεις στη μάχη του σταυρού – Πάει για πρώτος ο Καρχιμάκης, θρίλερ κορυφής με Γλαβίνα, Διαμαντοπούλου, Τσουκαλά

Συνεχίζεται η καταμέτρηση για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με την εικόνα να έχει αρχίσει να σχηματίζεται ως προς τις τάσεις για τις πρώτες θέσεις εκλογής στο ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος.

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης φαίνεται να διεκδικεί τον στόχο της πρωτιάς, ωστόσο πολύ κοντά βρίσκεται και ο Θανάσης Γλαβίνας, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Κώστας Τσουκαλάς.

Στην πρώτη δεκάδα φαίνεται να πλασάρονται κυρίως στελέχη του ανδρουλακικού μπλοκ – ανάμεσά τους οι Χρήστος Κακλαμάνης, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Κώστας Παπαδημητρίου, Ηρακλής Δρούλιας, Μάρα Κουκουδάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου, Γιάννης Ράπτης, ενώ ψηλά κινούνται και ο Νίκος Δασκαλάκης, ο Μιχάλης Αεράκης και ο Βασίλης Σκουντής.

Το προεδρικό στρατόπεδο φιλοδοξεί να εκλέξει περισσότερα από 150 μέλη από τα 271 που θα αναδειχθούν από τις χθεσινές κάλπες, με τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι εργασιες του συνεδρίου.

Η ομάδα του Μανώλη Χριστοδουλάκη, διεκδικεί ισχυρή μερίδα στη νέα ΚΕ, φαίνεται ότι εξέλεξε 74 μέλη, ήτοι το 28% και δείχνει να εκλέγει ψηλά στην κατάταξη στελέχη όπως η Τόνια Αντωνίου, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Ελισάβετ Φελώνη, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Δημήτρης Τσιαντής, ο Αποστόλης Ραφτόπουλος, ο Δημήτρης Μπράτης, ο Στέφανος Μιχαλάκος.

Περίπου 40 ή και παραπάνω μέλη είναι πιθανόν να εκλέξει η συμμαχία Γερουλάνου – Κατρίνη. Από την πλευρά του Παύλου Γερουλάνου σχετικά ψηλά βρίσκονται στελέχη όπως οι Έφη Χαλάτση, Γιώργος Πετρουλάκης, Κώστας Πάστας, Αργύρης Αργυριάδης, Κώστας Βαρδαβάς, Ευριπίδης Ελευθεριάδης, Μανώλης Πετράκης, Κατερίνα Αυξεντίου, Κωνσταντίνα Αντεριώτη κ.α., ενώ από την πλευρά Κατρίνη, οι Θοδωρής Λώλος, Σταύρος Βαβίας, Χριστίνα Αλίρη, Αντώνης Πιτταράς, Γιώργος Ντούσκας, Δήμητρα Βεσλεμέ, Δημήτρης Δημητρίου, Χάρης Κονδύλης, Γιάννα Τσίχλη και Σπύρος Φράγκος κ.α.

Από την πλευρά της Άννας Διαμαντοπούλου εκλέγονται οι Χαρά Κεφαλίδου, Βαγγελιώ Σχοιναράκη, Λάμπρος Παλάτζας, Γιάννης Λύτρας, Θανάσης Ντερέκας κ.α.

Η ομάδα του Χάρη Δούκα φαίνεται να εκλέγει τους Ρωξάννη Μπέη, Χρήστο Πρωτόπαππα, Κώστα Πανδή, Λάζαρο Καραούλη, κ.α.

