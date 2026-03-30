ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 16:26
Κεντρική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ: Διαμαντοπούλου, Τσουκαλάς, Γλαβίνας για τις πρώτες θέσεις – Κυριαρχία Ανδρουλάκη, τι εκλέγει η κάθε πλευρά  

Με μικρές διαφορές ανάμεσα στα στελέχη που διεκδικούν τις πρώτες θέσεις εκλογής στη νέα κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται η διαδικασία καταμέτρησης για το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία ήταν εξαρχής φαβορί για την πρώτη θέση φαίνεται να διεκδικεί πράγματι αυτό το στόχο, ενώ πολύ ψηλά είναι και στελέχη όπως ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Θανάσης Γλαβίνας, αλλά και νεότερα μεταξύ των οποίων ο Λευτέρης Καρχιμάκης.

Στην πρώτη δεκάδα φαίνεται να πλασάρονται κυρίως στελέχη του ανδρουλακικού μπλοκ – ανάμεσά τους οι Χρήστος Κακλαμάνης, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου, Μάρα Κουκουδάκη, Κώστας Παπαδημητρίου, Ηρακλής Δρούλιας, Γιάννης Ράπτης και άλλοι.

Το προεδρικό στρατόπεδο φιλοδοξεί να εκλέξει περισσότερα από 150 μέλη από τα 271 που θα αναδειχθούν από τις χθεσινές κάλπες, με τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι εργασιες του συνεδρίου.

Η ομάδα του Μανώλη Χριστοδουλάκη, διεκδικεί ισχυρή μερίδα στη νέα ΚΕ και δείχνει να εκλέγει ψηλά στην κατάταξη στελέχη όπως η Τόνια  Αντωνίου, ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Ελισάβετ Φελώνη, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Αποστόλης Ραυτόπουλος και άλλοι.

Περίπου 40 ή και παραπάνω μέλη είναι πιθανόν να εκλέξει η συμμαχία Γερουλάνου – Κατρίνη. Μεταξύ αυτών οι Θοδωρής Λώλος, Σταύρος Βαβιάς, Χριστίνα Αλίρη, Έφη Χαλάτση κ.α.

Από την πλευρά της Άννας Διαμαντοπούλου εκλέγονται οι Χαρά Κεφαλίδου, Βαγγελιώ Σχοιναράκη, Θανάσης Ντερέκας κ.α.

Η ομάδα του Χάρη Δούκα φαίνεται να εκλέγει τους Χρήστος Πρωτόπαπα, την  Ρωξάνη Μπέη, τον Λάζαρο Καραούλη, τον Κώστα Πανδή κ.α.

