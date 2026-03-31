Οι παρεμβάσεις Σαμαρά για εθνικά, υποκλοπές και Τέμπη ενισχύουν τα σενάρια για δημιουργία κόμματος – Τι λέει σε συνεργάτες του

Την ώρα που πληθαίνουν τα σενάρια που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να προχωράει τελικά στην δημιουργία του κόμματος του ,- παρά τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά – ο πρώην πρωθυπουργός στο περιθώριο της παρουσίασης του βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη, με τίτλο «Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως – Επιλεγμένα Γεωπολιτικά Υποδείγματα διά της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης», αναφερόμενος στο θέμα των υποκλοπών συνέστησε «υπομονή» για τις επόμενες κινήσεις του αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής μηνύσεων.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, την ερχόμενη Παρασκευή όπου αναμένεται στην Βουλή να γίνει προ ημερησίας συζήτησης για το Κράτος Δικαίου, ο Αντώνης Σαμαράς προτίθεται να λάβει τον λόγο και να μιλήσει για τις υποκλοπές και τα Τέμπη. Θα έχει ενδιαφέρον όμως εάν τελικά του δοθεί, καθώς δεν προβλέπεται στη διαδικασία αυτή να μιλούν άλλοι πέραν των αρχηγών – είναι όμως στη διαρκτική ευχέρεια του προέδρου της Βουλής. Πολλοί υποστηρίζουν μάλιστα, ότι η πρόθεση αυτή του πρώην πρωθυπουργού δεν αποκλείεται να συνοδευτεί και από μία μήνυση για το θέμα των υποκλοπών.

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς συνομιλώντας με τους στενούς του συνεργάτες άφησε να εννοηθεί ότι επιθυμεί να προχωρήσει στην δημιουργία του κόμματος ζητώντας μάλιστα από τους βουλευτές που θέλουν να τον ακολουθήσουν να παραδώσουν πρώτα την έδρα τους στο κόμμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του στην χθεσινή εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική αναφερόμενος συγκεκριμένα στις επιλογές της τόσο στην Κύπρο, όσο και στους χειρισμούς της για τους Έλληνες στη Συρία.

Αναφερόμενος στις ελληνικές δυνάμεις που έχουν μετασταθμεύσει στην Κύπρο, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, που έσπευσε να δηλώσει ότι θα παραμείνουν μόνο για «όσο χρειαστεί». «Ακούω ότι οι ελληνικές δυνάμεις, οι φρεγάτες και τα F-16, θα μείνουν μόνον για “όσο χρειαστεί” στην Κύπρο. Εχω προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις. Τι σημαίνει λοιπόν “όσο χρειαστεί”; Μήπως ότι θα φύγουμε μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή; Στείλαμε τα όπλα μας μόνο για την κρίση με το Ιράν; Δηλαδή η Ελλάδα, η εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου, θα αποχωρήσει από το νησί μόλις τελειώσει ο πόλεμος στα βάθη της Ασίας; Με άλλα λόγια, θεωρούμε ως έθνος ότι η …απειλή του Ιράν είναι μεγαλύτερη για την Κύπρο και τον Ελληνισμό, από αυτήν της Τουρκίας;» είπε χαρακτηριστικά.

«Εάν συμβεί αυτό, τότε, να με συγχωρείτε, θα έχει ως αποτέλεσμα τον εθνικό ευτελισμό. Διότι αυτό θα σημαίνει πως, πρώτον, παραδίνεται στην πράξη ο έλεγχος της περιοχής και πάλι στην Τουρκία και στο δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, και, Δεύτερον, ότι εκπέμπουμε το μήνυμα πως η Κύπρος, όντως κείται μακράν…» εξήγησε και συνέχισε:



«Η προστασία της Κύπρου δεν μπορεί να τερματιστεί λόγω Ιράν. Πρέπει να τερματιστεί όταν θα αποχωρήσουν τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής! Γιατί αυτή είναι η πραγματική, υπαρκτή, εθνική απειλή! Δεν μπορούμε ως Ελλάδα, εγγυήτρια χώρα σύμφωνα με τις συνθήκες, να “προστατεύουμε” την Κύπρο όταν απειλείται από το μακρινό Ιράν για λίγες εβδομάδες, αλλά να την αφήνουμε εντελώς απροστάτευτη ενώ απειλείται από την Τουρκία, που είναι δίπλα και παραμένει κατοχική δύναμη εδώ και πενήντα δύο χρόνια. Και δεν μπορούμε ως Ενωμένη Ευρώπη, που αναζητά μάλιστα την στρατηγική αυτονομία της, να κάνουμε πως δεν βλέπουμε ότι ένα κράτος μέλος της Ένωσής μας έχει εδάφη του υπό κατοχήν από τρίτο κράτος, εκτός Ένωσης. Τι Ένωση είναι αυτή; Και τι είδους στρατηγική αυτονόμηση επιδιώκει;».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο βουλευτής της ΝΔ στη Μεσσηνία, Μίλτος Χρυσομάλλης.

