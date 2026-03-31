ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή – Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και έγιναν γνωστά τα τελικά αποτελέσματα βάσει σταυροδοσίας, χωρίς να έχουν ακόμη εφαρμοστεί οι ποσοστώσεις.

Από νωρίς είχε διαμορφωθεί η πρώτη επτάδα των στελεχών που εκλέγονται, με την προεδρική πλευρά να εξασφαλίζει την πλειοψηφία των θέσεων, ενώ σημαντική παρουσία καταγράφουν οι τάσεις Χριστοδουλάκη, Γερουλάνου και Δούκα.

Πρώτος εκλέγεται ο επικεφαλής Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης, πραγματοποιώντας δυναμική πρώτη παρουσία στα εκλεγμένα όργανα του κόμματος.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και μέλος του Πολιτικού Κέντρου, Θανάσης Γλαβίνας, ενώ στην τρίτη θέση κατατάσσεται η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.

Ψηλά, εντός της πρώτης επτάδας εκλέγονται κατά σειρά οι Κώστας Παπαδημητρίου και Σωτήρης Παπαγεωργίου (στέλεχος της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιος βουλευτής Καρδίτσας αντίστοιχα), ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης, Χρήστος Κακλαμάνης.

Καλές επιδόσεις σημειώνουν επίσης και βρίσκονται εντός της δεκάδας και της εικοσάδας ο υπεύθυνος οργανωτικού, Ηρακλής Δρούλιας,η Όλγα Μαρκογιαννάκη (αναπληρώτια εκπρόσωπος Τύπου), ο γνωστός ηθοποιός, Μιχάλης Αεράκης, ο αθλητικογράφος, Βασίλης Σκουντής, η Μάρα Κουκουδάκη, ο Γιώργος Παπαβασιλείου και άλλοι.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, τα τελικά αποτελέσματα, δηλαδή, όταν θα εφαρμοστούν και οι ποσοστώσεις για γυναίκες και νέους, δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμα, κάτι που αναμένεται να γίνει το αργότερο ως αύριο.

Δείτε αναλυτικά τις ψήφους

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Νικόλαος Κορτσάρης

Γκιλφόιλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία

Μαξίμου: Νέο τοπίο μετά το «όχι» του ΠΑΣΟΚ σε κάθε συνεργασία με τη ΝΔ – Μονόδρομος η ρητορική της αυτοδυναμίας