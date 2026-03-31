search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 08:30
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή – Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

synedrio pasok (2)

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και έγιναν γνωστά τα τελικά αποτελέσματα βάσει σταυροδοσίας, χωρίς να έχουν ακόμη εφαρμοστεί οι ποσοστώσεις.

Από νωρίς είχε διαμορφωθεί η πρώτη επτάδα των στελεχών που εκλέγονται, με την προεδρική πλευρά να εξασφαλίζει την πλειοψηφία των θέσεων, ενώ σημαντική παρουσία καταγράφουν οι τάσεις Χριστοδουλάκη, Γερουλάνου και Δούκα.

Πρώτος εκλέγεται ο επικεφαλής Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης, πραγματοποιώντας δυναμική πρώτη παρουσία στα εκλεγμένα όργανα του κόμματος.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και μέλος του Πολιτικού Κέντρου, Θανάσης Γλαβίνας, ενώ στην τρίτη θέση κατατάσσεται η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου.

Ψηλά, εντός της πρώτης επτάδας εκλέγονται κατά σειρά οι Κώστας Παπαδημητρίου και Σωτήρης Παπαγεωργίου (στέλεχος της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιος βουλευτής Καρδίτσας αντίστοιχα), ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης, Χρήστος Κακλαμάνης.

Καλές επιδόσεις σημειώνουν επίσης και βρίσκονται εντός της δεκάδας και της εικοσάδας ο υπεύθυνος οργανωτικού, Ηρακλής Δρούλιας,η Όλγα Μαρκογιαννάκη (αναπληρώτια εκπρόσωπος Τύπου), ο γνωστός ηθοποιός, Μιχάλης Αεράκης, ο αθλητικογράφος, Βασίλης Σκουντής, η Μάρα Κουκουδάκη, ο Γιώργος Παπαβασιλείου και άλλοι.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, τα τελικά αποτελέσματα, δηλαδή, όταν θα εφαρμοστούν και οι ποσοστώσεις για γυναίκες και νέους, δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμα, κάτι που αναμένεται να γίνει το αργότερο ως αύριο.

Δείτε αναλυτικά τις ψήφους

pasok kentriki epitropiΛήψη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agio fos new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

TBI-Bank
BUSINESS

marinella-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

MixCollage-31-Mar-2026-04-30-AM-8394
BUSINESS

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tired_woman_new
ΥΓΕΙΑ

nora-valsami-new
LIFESTYLE

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

skodachn-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

kynouria-ergatiko-dystyxima
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

agio fos new
TBI-Bank
1 / 3