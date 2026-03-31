Μαρινάκης: Ο εκλογικός νόμος δεν αλλάζει – Δεν πάμε σε πρόωρες εκλογές

Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει ούτε πρόωρες εκλογές ούτε αλλαγή του εκλογικού νόμου έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, πάντως, επανέλαβε ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, το μοναδικό κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ.

«Εμείς ζητάμε αυτοδυναμία» ανέφερε ο Π. Μαρινάκης. «Δεν έχουμε πει στο ΠΑΣΟΚ ελάτε να συγκυβερνήσουμε αλλά αν δεν πέτυχουμε αυτοδυναμία με το μόνο κόμμα που μπορούμε να συζητήσουμε, που έχει δείξει σοβαρότητα και έχει βάλει τη χώρα πάνω από το κόμμα, είναι το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε, ενώ αναφερόμενος στο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέστησε «εγκράτεια και φειδώ στο πόσο σηκώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη σημαία των καθαρών χεριών».

Όσον αφορά στον εκλογικό νόμο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «αυτός είναι ο εκλογικός νόμος, δεν αλλάζει. Άρα είμαστε η κυβέρνηση που ψήφισε για τον εαυτό της, πιθανότατα για τον εαυτό της, γιατί φάνηκε ότι επανεξελέγημεν έναν πιο αυστηρό εκλογικό νόμο από ό,τι ο νόμος με τον οποίο εξελέγημεν και κληρονομήσαμε» και απέρριψε κάθε συζήτηση για πρόωρες εκλογές, λέγοντας ότι «αυτό δεν είναι ούτε Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε ΝΔ. Άρα, οι εκλογές θα γίνουν το 2027» και προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «κατάφερε ξεκάθαρη αλλαγή της χώρας στο εξωτερικό και σταθεροποίηση της οικονομίας».

Ο Π. Μαρινάκης αναφερόμενος στη δίκη στα Τέμπη παραδέχθηκε ότι «η εικόνα που δημιουργήθηκε ήταν κακή καθώς δεν υπήρξε μέριμνα να υπάρχουν δεσμευμένες θέσεις για όσους έχουν άμεση σχέση με τη δίκη». Πρόσθεσε ότι πλέον υπάρχει συνεννόηση σε επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ της αστυνομίας και δικαστών για να καθίσουν στις θέσεις τους οι κατηγορούμενοι, οι συνήγοροι και οι διάδικοι.

Επανέλαβε ότι η στήριξη στην Δικαιοσύνη «όποια απόφαση και να λαμβάνει είναι αυτονόητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος», ενώ σημείωσε ότι η συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν παραπέμπει σε σεβασμό του θεσμού.

Σχετικά με τις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην Κύπρο και την αποστολή δυνάμεων στο νησί ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι «την ιστορία την γράφεις με πράξεις. […] Η χώρα έστειλε μήνυμα αυτοπεποίθησης και όχι εμπλοκής», σημείωσε προσθέτοντας ότι δεν θυμάται τον πρώην πρωθυπουργό να προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια περαιτέρω αποστολής βοήθειας.

Σακελλαρίδης για Τσίπρα: «Μέχρι τώρα δεν με έχει πείσει – Χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα»

Σκανδαλίδης: «Αμέσως μετά το Πάσχα η κατάρτιση των ψηφοδελτίων» (video)

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers – Από τη «Ψηφιακή Αποικία» στη «Στρατηγική Αυτονομία»