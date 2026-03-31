Σακελλαρίδης για Τσίπρα: «Μέχρι τώρα δεν με έχει πείσει – Χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα»

Για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, αλλά και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της Αριστεράς στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, μίλησε, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος άσκησε και κριτική και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

«Οι πολιτικές του τοποθετήσεις δε συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευρέος λαϊκού μετώπου. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανάγκη να εκφραστεί ένας κόσμος της Αριστεράς απέναντι σε αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας με έναν διαφορετικό τρόπο. Κατ εμέ και κατά τη Νέα Αριστερά, αυτό μπορεί να γίνει αν βάλουμε αυτά τα πράγματα κάτω και απαντήσουμε με ένα ριζοσπαστικό πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο να μπορεί να απαντάει στα προβλήματα της κοινωνίας», τόνισε, μιλώντας στο MEGA.

«Θα δούμε φυσικά πώς θα εξελιχθεί, τι θα εξαγγείλει ο Τσίπρας, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο μπροστά μας. Δεν με έχει πείσει. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτή η πολιτική τοποθέτηση που έχω ακούσει ως τώρα δεν συμβάλλει προς το να δημιουργηθεί ένα ευρύ λαϊκό μέτωπο, το οποίο θα μπορεί να δώσει μια απάντηση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και ειδικά στην Αριστερά. Υπάρχει μια τέτοια κρίση εμπιστοσύνης που κατ εμέ, για να απαντηθεί αυτή η κρίση, χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα».

Όπως ανέφερε ο κος Σακελλαρίδης, η Νέα Αριστερά δεν είναι ένα κόμμα “αντι-Τσίπρας”, αλλά ένα κόμμα με συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και στόχο να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στην Αριστερά.

«Για εμάς, τη Νέα Αριστερά, το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε και να κινητοποιήσουμε ξανά την κοινωνία και ιδιαίτερα έναν κόσμο ο οποίος εμπιστεύτηκε την Αριστερά κατά το παρελθόν. Και ήταν πολύς αυτός ο κόσμος, ο οποίος μπήκε στην πολιτική, κινητοποιήθηκε, πείστηκε».

«Η Νέα Αριστερά έχει δυνατότητα μπροστά της και έχει και πολιτικό χώρο να ανοιχτεί αυτή τη στιγμή και να εκφράσει μια διαφορετική πολιτική που δεν υπάρχει σήμερα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Υπάρχει ένας κόσμος, ο οποίος περιμένει εκεί έξω να ακούσει μια Αριστερά η οποία να μπορεί να είναι αξιόπιστη, να μπορεί να είναι μαχητική, να μπορεί να έχει ένα ρεαλιστικό αλλά ταυτόχρονα και ριζοσπαστικό πολιτικό πρόγραμμα.

Η Νέα Αριστερά τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι στο δικό μας χέρι να μιλήσουμε στον κόσμο με σαφήνεια, με ένα σαφές πολιτικό στίγμα και να δείξουμε ότι δεν είμαστε ένα κόμμα με ημερομηνία λήξης».

«Θεωρώ ότι το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Αριστεράς ως τώρα είναι ότι είχε μια πολύ αξιόμαχη και πολύ ικανή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στη Βουλή. Φοβερές μάχες και από τον Χαρίτση και από όλους τους βουλευτές σε όλα τα ζητήματα. Πραγματική αντιπολίτευση. Την ίδια στιγμή, θεωρώ ότι το στίγμα που δίναμε στην κοινωνία, δηλαδή αν θα προσκολληθούμε, αν θα συνεργαστούμε με το ένα κόμμα ή με το άλλο, αν θα υπάρχουμε στην πραγματικότητα στις εκλογές».

«Τι χρειάζεται η κοινωνία; Χρειάζεται μια φωνή της Αριστεράς απέναντι σε μια πολιτική της κυβέρνησης που πραγματικά έχει φέρει τον κόσμο στα όρια του. Εμείς δεν κάνουμε μια πολιτική η οποία να μιλάει μόνο για την Αριστερά, γιατί έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πούμε. Μέσα σε αυτή την κατάσταση της γενικευμένης ακρίβειας, της γενικευμένης ανασφάλειας, η οποία έχει να κάνει με συνειδητές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, χρειάζεται να υπάρχουν καθαρές λύσεις».

