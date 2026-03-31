Στις 17 Απριλίου η προ ημερησίας για τις υποκλοπές

Την Παρασκευή 17 Απριλίου θα διεξαχθεί η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές, διαδικασία, την οποία έχει αιτηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Αν και αναμενόταν ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί την προσεχή Παρασκευή 3 Απριλίου, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση, κάτι που τροφοδότησε φήμες περί αναβολής.

Τελικώς, μετά από επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, έγινε γνωστό ότι η προ ημερησίας συζήτηση ορίστηκε για μετά το Πάσχα, την Παρασκευή 17 Απριλίου.

