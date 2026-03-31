ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:31
31.03.2026 10:57

Για… μετεγκατάσταση ετοιμάζεται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

Μετά την εμπειρία του στην Ηλεία, ο πρώην υπουργός και πρώην Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, φαίνεται ότι ετοιμάζεται για τη… μεγάλη επιστροφή.

Πληροφορίες από «γαλάζιες» πηγές με γνώση των πραγμάτων αναφέρουν ότι υπάρχουν σοβαρές σκέψεις ο Δ. Αβραμόπουλος να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Α’ Αθήνας, που αποτελούσε παραδοσιακά το… λημέρι του πρώην υπουργού.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πιθανή… εκλογική μετεγκατάσταση του Δ. Αβραμόπουλου σχετίζεται με την εκτίμηση ότι ο (και) πρώην δήμαρχος Αθηναίων έχει «γκελ» στο εκλογικό σώμα της συγκεκριμένης περιφέρειας και μπορεί να ενισχύσει συνολικά τα ποσοστά της ΝΔ.

Για την ώρα, πάντως, λένε οι πηγές, τίποτα δεν έχει «κλειδώσει».

Διαβάστε επίσης

Τα… έχωσε στον Τσίπρα ο Καρανίκας: Είναι ανερμάτιστος

Ο Μητσοτάκης και ο ανασχηματισμός

Ο Σαμαράς, ο Καραμανλής και τα συμπεράσματα σε Μαξίμου και Πειραιώς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers – Από τη «Ψηφιακή Αποικία» στη «Στρατηγική Αυτονομία»

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απόλυτη φρίκη – Βεβήλωσαν τη σορο της Πάμελα Τζενίνι, άγνωστοι έκλεψαν το κεφάλι του νεκρού μοντέλου

ADVERTORIAL

COSMOTE TV: Απρίλιος με την 4η σεζόν του «From» και το «Dracula» με τους Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς και Κριστόφ Βαλτς

ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό αρκουδάκι σε τροχαίο έξω από την Κοζάνη

LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Η Μαρινέλλα ήταν μάνα, αδερφή μου – Με προστάτευσε όταν πέθανε ο Στέλιος (Video)

ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

ΚΑΛΧΑΣ

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

ΚΟΣΜΟΣ

Χτύπημα των ΗΠΑ σε αποθήκες πυρομαχικών στο Ισφαχάν - Ανέλαβε την ευθύνη για το τάνκερ το Ιράν, πυραυλικές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

