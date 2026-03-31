Για… μετεγκατάσταση ετοιμάζεται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

Μετά την εμπειρία του στην Ηλεία, ο πρώην υπουργός και πρώην Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, φαίνεται ότι ετοιμάζεται για τη… μεγάλη επιστροφή.

Πληροφορίες από «γαλάζιες» πηγές με γνώση των πραγμάτων αναφέρουν ότι υπάρχουν σοβαρές σκέψεις ο Δ. Αβραμόπουλος να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Α’ Αθήνας, που αποτελούσε παραδοσιακά το… λημέρι του πρώην υπουργού.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η πιθανή… εκλογική μετεγκατάσταση του Δ. Αβραμόπουλου σχετίζεται με την εκτίμηση ότι ο (και) πρώην δήμαρχος Αθηναίων έχει «γκελ» στο εκλογικό σώμα της συγκεκριμένης περιφέρειας και μπορεί να ενισχύσει συνολικά τα ποσοστά της ΝΔ.

Για την ώρα, πάντως, λένε οι πηγές, τίποτα δεν έχει «κλειδώσει».

