ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 08:30
Ο Σαμαράς, ο Καραμανλής και τα συμπεράσματα σε Μαξίμου και Πειραιώς

Τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς χθες στο Πολεμικό Μουσείο κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μάζη μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ. Γενικά, μιλώντας με «γαλάζια» στελέχη, η εντύπωση που αποκόμισαν ήταν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αφίσταται των θέσεών του – κάτι που δεν προκαλεί καμία εντύπωση.

Αυτό που, όπως μαθαίνει η στήλη, προβληματίζει Μαξίμου και Πειραιώς, ήταν η παρουσία στην εκδήλωση του έτερου πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, ο οποίος μοιάζει το τελευταίο διάστημα να δημιουργεί… δίδυμο με τον Α. Σαμαρά και να προσεγγίζει τις θέσεις και τις απόψεις του διαδόχου του στο τιμόνι της ΝΔ.

Ο προβληματισμός έγκειται στο γεγονός ότι ο Κ. Καραμανλής πάντα έμοιαζε πιο «θεσμικός» στις προσεγγίσεις του, ενώ ο Α. Σαμαράς ήταν πιο αιχμηρός. Η συχνή κοινή παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, λένε κάποιες «γαλάζιες» πηγές, μπορεί να προϊδεάζει και για κοινά «πυρά» κατά της κυβέρνησης που, παρά τις «ανάσες» που πηρέ το τελευταίο διάστημα, παραμένει πιεσμένη.

Ίδωμεν.

