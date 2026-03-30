Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την 25η Μαρτίου: «Ζήτω η Ελλάδα, God Bless America»

Βίντεο με τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές από την εκδήλωση για την επέτειο της ελληνικής επανάστασης του 1821 ανέβασε ο Λευκός Οίκος.

΄Το βίντεο κλείνει με την φράση «Ζήτω η Ελλάδα, God bless America» που ανήκει στον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.

Greek Independence Day Celebration at the White House: Postcard Edition 🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/OeGsG0qhFi — The White House (@WhiteHouse) March 30, 2026

Welcome drinks και καναπεδάκια, χαμόγελα και πειράγματα, ενθουσιώδες χειροκρότημα στην ευχή του Ντόναλντ Τραμπ για την Ελλάδα και το γέλιο της Αμερικανίδας πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ξεχωρίζουν στο βίντεο.

Η εκδήλωση στον Λευκό Οίκο έγινε την περασμένη Πέμπτη 26/03 με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από την ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ.

