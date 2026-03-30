Τι είπαν Γεραπετρίτης – Αραγτσί

Όπως είναι γνωστό, προχθές ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιράνο ομόλογό του, Αμπας Αραγτσί, και επισήμως συζήτησαν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της ασφαλούς διέλευσης των ελληνικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ, καθώς το Ιράν έχει απαγορεύσει το πέρασμά τους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε στον Αραγτσί ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα εχθρική προς το Ιράν.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι απάντησε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, ωστόσο, φαίνεται ότι το κλίμα δεν είναι και ιδιαίτερα καλό, καθώς ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε την Αθήνα «να αποφεύγει την υποβοήθηση της αμερικανο – ισραηλινής επιθετικότητας». Δύσκολα τα πράγματα…

Διαβάστε επίσης

