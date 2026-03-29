Ο Καρανίκας εξανέστη με το όχι του ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με τη ΝΔ – Πολύ φίλος του… Άδωνι τελικά ο Νίκος

Πριν καν προλάβουν οι δεξιοί να αντιδράσουν και να επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ για το συνεδριακό ΟΧΙ σε σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, το έκανε ο… Νίκος ο Καρανίκας.

Άβυσσος βέβαια η ψυχή του ανθρώπου (του κάθε ανθρώπου), αλλά ο άλλοτε συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, μετά του Στέφανου Κασσελάκη και σήμερα μετέωρος στο πολιτικό σκηνικό, έσπευσε να επιτεθεί και στο ΠΑΣΟΚ γενικά, αλλά και στον Χάρη Δούκα, για την απόφαση αυτή του συνεδρίου.

Και επίσης να… παινέψει τον Τάσο Γιαννίτση (!!!) – ο Καρανίκας αποθέωσε τον σημιτικό Γιαννίτση, καλά διαβάσατε – επειδή ο βετεράνος παράγοντας έχει ταχθεί υπέρ της συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ.

Επειδή είναι δύσκολο να εξηγηθεί όλη αυτή η «φουρτούνα» στην πολιτική ανάλυση, αλλά και το καυτό ενδιαφέρον του Νίκου Καρανίκα για τα πασοκικά και τη θέση της Χαριλάου Τρικούπη έναντι της ΝΔ, μόνο μία εξήγηση βρίσκω: Στηρίζει τον (πολύ κατά πως φαίνεται) φίλο του, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έχει ταχθεί με ένθερμο τρόπο υπέρ της συνεργασίας ΝΔ με ΠΑΣΟΚ. Και τώρα βλέπει πως αυτή η προοπτική κόπηκε.

Πιθανότατα ο υπουργός Υγείας δεν στήριζε στήριξη από τον Καρανίκα. Αλλά αν ο φίλος δεν σε στηρίξει στα δύσκολα, πότε θα σε στηρίξει;

