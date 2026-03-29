Εκλογικά σενάρια ακόμα και από την Καθημερινή

Όσο και να το διαψεύδουν από το Μαξίμου, τα εκλογικά σενάρια κυκλοφορούν και μάλιστα συζητούνται περίπου… παντού. Και αναφέρονται επίσης ακόμα και από παραταξιακές – φιλοκυβερνητικές – εφημερίδες, όπως η Καθημερινή, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Ότι δηλαδή υπάρχουν «εκλογικά σύννεφα» στο Μαξίμου.

Μάλιστα, η εφημερίδα εμφανίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλείται να λάβει αποφάσεις το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου! Τόσο κοντά δηλαδή, όπερ σημαίνει ότι οι πρόωρες κάλπες δεν είναι για το φθινόπωρο, αλλά μέχρι τον Ιούνιο, εφόσον θεωρηθούν επιβεβλημένες.

Ως αιτία της συζήτησης αναφέρεται ο πόλεμος στον Περσικό και οι επιπτώσεις του, αλλά… βοηθούν και οι υποθέσεις που τα ταλανίζουν το δημόσιο βίο, ήτοι οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανοιξιάτικες φουρτούνες μπαίνει η κυβέρνηση…

Διαβάστε επίσης:

Αλέξης Τσίπρας – Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

Αποχωρεί από τα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ ο Ρέππας – «Έκλεισε ο κύκλος»

Γκρίνιες και οργή για την καταπάτηση του χρόνου ομιλίας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ



