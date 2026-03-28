Γκρίνιες και οργή για την καταπάτηση του χρόνου ομιλίας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Μία άβολη έως εκνευριστική κατάσταση επικράτησε ολόκληρο το Σάββατο στην κεντρική αίθουσα του τάε κβο ντο, όπου γίνεται το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Όπως διαπίστωσε το προεδρείο αργά το απόγευμα, κανείς – μα κανείς – εκ των ομιλητών τήρησε το χρόνο: Τα τρία λεπτά για κάθε σύνεδρο και τα πέντε λεπτά για τους βουλευτές.

Κυρίως η παραβίαση γινόταν, όχι μόνο από τους κορυφαίους παράγοντες, αλλά από τα παλαιότερα στελέχη – αυτά που έχουν 40 και 50 χρόνια στο Κίνημα. Και γι’ αυτό ήταν δύσκολο να τους αφαιρεθεί ο λόγος.

Μάλιστα σύνεδρος από το Μεσολόγγι (Παπανικολάου) έφτασε στο σημείο να εκφράσει έντονα τη δυσφορία του όταν ανέβηκε στο βήμα. Μικρή λεπτομέρεια: Το προεδρείο διαπίστωσε ότι και κείνος παραβίασε για λίγο το χρόνο -και τον παρακάλεσε να κατέβει!

