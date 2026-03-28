ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:20
28.03.2026 12:26

«Καμία πληροφόρηση» της κυβέρνησης για νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

28.03.2026 12:26
Την τακτική «δεν ξέρω – δεν είδα – δεν άκουσα» φαίνεται ότι υιοθετεί η κυβέρνηση έναντι των πληροφοριών ότι ακόμα και πριν από το Πάσχα θα σταλεί στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία – λένε οι ίδιες πληροφορίες – θα συμπεριλαμβάνονται κάμποσοι βουλευτές της ΝΔ.

Χαρακτηριστική αυτής της τακτικής ήταν η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για το θέμα μιλώντας στον Real FM: «Αυτή τη φήμη την ακούω έξι με οκτώ μήνες, δεν συνηθίζω να απαντάω σε φήμες. Αυτό που θα σας πω είναι ότι σε ό,τι αναλογεί στην κυβέρνηση, με το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με όλα τα υπόλοιπα, τις πληρωμές και όλες τις μεγάλες αλλαγές, αυτά όλα ολοκληρώθηκαν και πράγματι φαίνεται η διαφορά με την πολιτική ευθύνη που έπρεπε να αναλάβουμε ότι αυτά άργησαν να γίνουν».

Διαβεβαίωσε δε ότι δεν υπάρχει «καμία» επίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή τη στιγμή για δεύτερη δικογραφία.

Για να δούμε…

Διαβάστε επίσης:

Το χάος στη δίκη των Τεμπών αδυνατίζει το κυβερνητικό αφήγημα – «όλα στη δικαιοσύνη, όλα στο φως»

Φρίκαραν και στη ΝΔ με την αντιαριστερή… ιερεμιάδα του Πλεύρη

«Παράθυρο» συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ από Φαραντούρη

doukas_synedrio_pasok_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ»

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Μερτς με τον Τραμπ – «Αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων»

tsouros_germanou_ouggarezos
MEDIA

Γερμανού για κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: «Από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, έχει κάνει… πεντάρια ξεγυρισμένα»

mantzos (1) (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάντζος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Σχεδιάζουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε»

liagkas_kwnstantaras
MEDIA

Κωνσταντάρας κατά Λιάγκα για Κατσαρίδη: «Ήταν μειωτικός, το έχει ξανακάνει σε βοηθό αρχισυντάκτη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

zeibegkiko new
ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

ap-houthi11
ΚΟΣΜΟΣ

H Υεμένη μπαίνει στον πόλεμο: «Επιτεθήκαμε με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ» – Φόβοι ευρείας κλιμάκωσης μετά την εμπλοκή των Χούθι

israel-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν διέλυσε την εικόνα μίας άτρωτης χώρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

doukas_synedrio_pasok_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ»

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Μερτς με τον Τραμπ – «Αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων»

tsouros_germanou_ouggarezos
MEDIA

Γερμανού για κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: «Από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, έχει κάνει… πεντάρια ξεγυρισμένα»

1 / 3