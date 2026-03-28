«Καμία πληροφόρηση» της κυβέρνησης για νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Την τακτική «δεν ξέρω – δεν είδα – δεν άκουσα» φαίνεται ότι υιοθετεί η κυβέρνηση έναντι των πληροφοριών ότι ακόμα και πριν από το Πάσχα θα σταλεί στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία – λένε οι ίδιες πληροφορίες – θα συμπεριλαμβάνονται κάμποσοι βουλευτές της ΝΔ.

Χαρακτηριστική αυτής της τακτικής ήταν η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για το θέμα μιλώντας στον Real FM: «Αυτή τη φήμη την ακούω έξι με οκτώ μήνες, δεν συνηθίζω να απαντάω σε φήμες. Αυτό που θα σας πω είναι ότι σε ό,τι αναλογεί στην κυβέρνηση, με το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με όλα τα υπόλοιπα, τις πληρωμές και όλες τις μεγάλες αλλαγές, αυτά όλα ολοκληρώθηκαν και πράγματι φαίνεται η διαφορά με την πολιτική ευθύνη που έπρεπε να αναλάβουμε ότι αυτά άργησαν να γίνουν».

Διαβεβαίωσε δε ότι δεν υπάρχει «καμία» επίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή τη στιγμή για δεύτερη δικογραφία.

Για να δούμε…

Διαβάστε επίσης:

