Το χάος στη δίκη των Τεμπών αδυνατίζει το κυβερνητικό αφήγημα – «όλα στη δικαιοσύνη, όλα στο φως»

Σε «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση εξελίσσεται το φιάσκο με την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς το χάος στην αίθουσα οδήγησε την πρόεδρο σε διακοπή της συνεδρίασης.

Ήδη τρία στελέχη του κόμματος – ο Βασίλης Κικίλιας, ο Δημήτρης Καιρίδης και ο Γιάννης Οικονόμου – μίλησαν δημοσίως για εικόνα που δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν και ζήτησαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει τα απαραίτητα, ώστε η δίκη να διεξαχθεί ομαλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ποντικιού», οι τρεις βουλευτές απλώς είπαν ανοιχτά αυτό που σκέφτηκαν πολλοί περισσότεροι «γαλάζιοι», οι οποίοι προβληματίστηκαν πολύ από τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τη Λάρισα και από την οργή των δικηγόρων και των συγγενών των θυμάτων του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου αδυνατίζουν δραματικά το αφήγημα της κυβέρνησης – «όλα στη δικαιοσύνη, όλα στο φως» – και δίνουν πυρομαχικά σε όσους υποστηρίζουν ότι ακόμα και σήμερα γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης. Οπότε, τονίζεται, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε τα πάντα να κυλήσουν ομαλά.

