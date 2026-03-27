ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

Ο Αντώνης Σαουλίδης ζητά να μάθει γιατί «κόπηκε» από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Εξηγήσεις ζητά ο Αντώνης Σαουλίδης για την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να τον «κόψει» από το σύνεδριο.

Ο κ. Σαουλίδης απέστειλε επιστολή προς την ΕΔΕΚΑΠ, με την οποία καλεί το αρμόδιο όργανο να τον ενημερώσει εγγράφως για το εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχικά μέτρα που συνεπάγονται τον αποκλεισμό του από το συνέδριο, ζητώντας παράλληλα να του κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση και η νομική της βάση, με αναφορά στο καταστατικό του κόμματος. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι ως μέλος του Πολιτικού Γραφείου ανέμενε τη συμμετοχή του στις διαδικασίες και ζητά άμεση και επίσημη ενημέρωση.

«Σήμερα ξεκινά το Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ένα Συνέδριο που θεσμικά ανήκει σε όλους και οφείλει να είναι ανοιχτό, δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς. Πάω να συμμετάσχω όπως προβλέπει το καταστατικό. Με σεβασμό στην παράταξη και την ιστορία της.

Γιατί τα κόμματα δυναμώνουν όταν ανοίγουν, όχι όταν φοβούνται» έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Σαουλίδης είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια όταν πήγε και μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

