Φρίκαραν και στη ΝΔ με την αντιαριστερή… ιερεμιάδα του Πλεύρη

Ακόμα και σε «γαλάζιους» βουλευτές προκάλεσε έκπληξη η αντιαριστερή ιερεμιάδα του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς δήλωσε ότι «δεν πρέπει ούτε να σεβόμαστε ούτε να τιμούμε τους αγώνες της Αριστεράς. Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους, ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας».

Προσπαθώντας να εξηγήσουν τους λόγους που ο Πλεύρης «έριξε λάδι στη φωτιά» που ήδη «καίει» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, κάποια στελέχη της ΝΔ με τα οποία επικοινώνησε το «Ποντίκι» είπαν ότι το θέμα είναι… γεωγραφικό, δηλαδή ότι το κόμμα δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά στη βόρεια Ελλάδα και ότι ο υπουργός χρησιμοποίησε έντονη ρητορική απευθυνόμενος κυρίως στους πιο… δεξιούς ψηφοφόρους, για να τους φέρει πίσω.

Κάποιοι άλλοι, βέβαια, θεωρούν ότι αυτός είναι ένας από τους πυρήνες της πολιτικής θεώρησης του Θ. Πλεύρη – ένας λόγος εμφυλιοπολεμικός –, ενώ κάποιοι πιο… πονηρεμένοι εκτιμούν ότι ο υπουργός αισθάνεται πιεσμένος σε μια δύσκολη εκλογική περιφέρεια (την Α’ Αθήνας) ενόψει εκλογών και προσπαθεί να κάνει πιο εμφανή την παρουσία του, απευθυνόμενος σε ένα πιο, ας πούμε, «σκληροπυρηνικό» κοινό.

