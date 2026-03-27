«Παράθυρο» συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ από Φαραντούρη

«Η συστράτευση περιλαμβάνει κάθε δημοκρατικό πολίτη», δήλωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης προσερχόμενος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του ο κ. Φαραντούρης ανέφερε πως θεωρεί τον Νίκο Ανδρουλάκη «έναν έντιμο άνθρωπο που δίνει τον προσωπικό και πολιτικό του αγώνα» και το ΠΑΣΟΚ ως έναν «συγκρατημένο φορέα με διαχρονικότητα και σοβαρότητα».

Το μέλλον θα δείξει αν «ψήνεται» προσχώρηση…

