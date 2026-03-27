ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 22:13
«Παράθυρο» συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ από Φαραντούρη

«Η συστράτευση περιλαμβάνει κάθε δημοκρατικό πολίτη», δήλωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης προσερχόμενος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του ο κ. Φαραντούρης ανέφερε πως θεωρεί τον Νίκο Ανδρουλάκη «έναν έντιμο άνθρωπο που δίνει τον προσωπικό και πολιτικό του αγώνα» και το ΠΑΣΟΚ ως έναν «συγκρατημένο φορέα με διαχρονικότητα και σοβαρότητα».

Το μέλλον θα δείξει αν «ψήνεται» προσχώρηση…

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

