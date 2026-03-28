search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:20
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.03.2026 12:33

Ο Αλιβιζάτος της συνταγματικής παράκαμψης δίνει συμβουλές στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για το… σύνταγμα

Μαζεύει ιδέες το ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και μαζεύει ιδέες αδιακρίτως.

Για παράδειγμα μίλησε στο συνέδριο του κόμματος ο άνθρωπος που έδωσε σωσίβιο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση στο θέμα των Τεμπών, ώστε να παρακαμφθεί η προανακριτική επιτροπή της Βουλής και για τον Τριαντόπουλο και για τον Καραμανλή – πήγαν κατευθείαν στο δικαστικό συμβούλιο, με εμφανή και περίσσια ανακούφιση και των ιδίων και του Μαξίμου: Ο Νίκος Αλιβιζάτος. Ο οποίος κατάφερε να προκαλέσει σχεδόν την οργίλη αντίδραση του Ευάγγελου Βενιζέλου τους προηγούμενους μήνες με την άποψή του αυτή, η οποία έγινε σημαία από την κυβέρνηση.

Ο γνωστός συνταγματολόγος κατέθεσε προτάσεις, λέει, για τη συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία ετοιμάζεται το ΠΑΣΟΚ.

Αν πάει με ιδέες Αλιβιζάτου στην αναθεώρηση το ΠΑΣΟΚ θα κάνει… μεγάλη «επιτυχία»!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

