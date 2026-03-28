Αποχωρεί από τα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ ο Ρέππας – «Έκλεισε ο κύκλος»

Συγκινημένος και με εξομολογητική διάθεση για την μακρά πορεία του στα ηγετικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Ρέππας ανακοίνωσε από βήματος του συνεδρίου, ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος για τον ίδιο – δεν θα θέσει υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος..

Ο πρώην υπουργός γίνεται φέτος 73 χρονών και είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής το 1981, σε ηλικία 29 ετών!

Στα ηγετικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος, πρέπει να διετέλεσε σχεδόν 50 χρόνια!

Είναι καιρός να δώσω τη θέση μου σε κάποιον νεότερο, είπε φανερά φορτισμένος ο Ρέππας, εκ των μακροβιότερων και ίσως πιο επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος (περίοδος Σημίτη) των τελευταίων 30 ετών.

