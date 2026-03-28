Αλέξης Τσίπρας – Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

Μια απρόσμενη συνάντηση έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3) στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της Λαμίας.

Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην κεντρική πλατεία για να συνομιλήσει με κόσμο εν όψει και της σημερινής παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη», συναντήθηκε τυχαία με το βουλευτή Φθιώτιδας της ΝΔ Γιάννη Οικονόμου. Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εγκάρδια με τους δύο άντρες να χαμογελούν στο φακό του iLamia.gr.

Όπως μάλιστα σημείωσε ο κ. Τσίπρας, η γνωριμία με το Γιάννη Οικονόμου κρατάει από πολύ παλιά καθώς όπως είπε «ήμασταν αντίπαλοι στα αμφιθέατρα του πανεπιστημίου».

