Τσίπρας: «Προκαθήμενος της διαφθοράς» ο Μητσοτάκης – Να είναι βέβαιος ότι θα έχει αντίπαλο όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές

Μήνυμα ετοιμότητας για τις εκλογές έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λαμία, λέγοντας πως στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν «ο Μητσοτάκης και η ΝΔ, θα έχουν αντίπαλο». Και θα έχουν αντίπαλο, όπως τόνισε, «μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη, μια ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά, ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει, να καταθέσει εντιμότητα, αγωνιστικότητα, νέα πρόσωπα και ιδέες, αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης. Ικανή με δυο λόγια και να νικήσει και να κάνει πράξη τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος μας».

Ο πρώην πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του, επιτέθηκε με βαρείς χαρακτηρισμούς στον Κυριάκο Μητσοτάκη αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «προκαθήμενο της διαφθοράς» ενώ αφού αναφέρθηκε σε υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτήρισε την κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας». Ανέφερε πως το μοτίβο που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση είναι «έγκλημα και συγκάλυψη» και σημείωσε πως τα σκάνδαλα έχουν την υπογραφή του ίδιου του πρωθυπουργού.

Ειδικά όσον αφορά τις υποκλοπές, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις και τις δηλώσεις του επικεφαλής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν ότι δεν θα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος» ο Αλέξης Τσίπρας, έστρεψε τα βέλη του τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνοντας προειδοποιήσεις. Αναρωτήθηκε γιατί «δεν τολμούν να πουν λέξη για όσα τους καταλογίζει ο Ντίλιαν»; Και ακολούθως, πρόσθεσε πως «αν αληθεύει η πληροφορία ότι σκέφτονται να σκαρώσουν μια φωτογραφική νομοθετική ρύθμιση, υποκύπτοντας στον εκβιασμό το Ντίλαν, ώστε αυτός να πέσει στα μαλακά, τότε ας το κάνουν».

Διότι τότε, όπως είπε «θα είναι η πλήρης επιβεβαίωση ότι δρουν με όρους συμμορίας και δεν θα υπάρχει κανένα πρόσχημα για όσους βουλευτές κάνουν με την ψήφο τους τον εκβιασμό νόμο του κράτους».

Σημείωσε ακόμα πως ό,τι και να κάνουν, «πολύ φοβάμαι ότι οι ευθύνες θείου και ανιψιού, έχουν πια ξεφύγει από το πεδίο της πολιτικής κριτικής και πολεμικής. Και έχουν εισέλθει στο πεδίο έρευνας και δίωξης του εισαγγελέα. Και μάλιστα για κακουργηματικές πράξεις. Κάτι που δύσκολα πια θα αποφύγουν».

«Ρεαλιστικά» μέτρα κατά της ακρίβειας

Αναφερόμενος στην ένταση της ακρίβειας, και λόγω των συνεπειών του πολέμου, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για νεοφιλελεύθερα «λογιστικά» της κυβέρνησης σύμφωνα με τα οποία η οικονομία αντέχει να μειώνεται η φορολογία του μεγάλου πλούτου και των μερισμάτων, αλλά δεν αντέχει μια στοιχειώδη στήριξη της πλειοψηφίας.

Απέναντι σε αυτές τις λογικές και τις πολιτικές της υποταγής σε συμφέροντα, που είναι αντιλαϊκές και μπορεί να αποδειχτούν και καταστροφικές παρουσίασε μια σειρά μέτρων για την ακρίβεια, που όπως είπε είναι κοστολογημένα και ρεαλιστικά.

Σημείωσε πως «οι δικές μας στρατηγικές αντιλήψεις βρίσκονται βέβαια στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών» και παρουσιάζοντας το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται ανέφερε πως τις διαπερνά:

• Η επιδίωξη να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, που έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Και την καθιστά ευάλωτη σε κρίσεις.

• Η επιδίωξη να στηριχτούν τα λαϊκά στρώματα, οι αγρότες, η μεσαία τάξη, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας

• Η αναδιανεμητική προσέγγιση: Από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του και στον καθένα με μέτρο τις ανάγκες του.

Ως άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τα εξής:

• Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, για όσο διαρκεί ο «ενεργειακός συναγερμός». Ή εναλλακτικά μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο προβλεπόμενο. Γιατί δεν είναι αποδεκτό το κράτος να λεηλατεί τα εισοδήματα σε πολλαπλάσιο βαθμό, εκμεταλλευόμενο τις πολλαπλάσιες οι τιμές.

• Πλαφόν στις τιμές διυλιστηρίων για την εγχώρια αγορά.

• Διπλασιασμό των καταβολών του μεταφορικού ισοδύναμου.

• Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%

Ως προς τη χρηματοδότηση των ελαφρύνσεων αυτών, πρότεινε τα παρακάτω, σημειώνοντας ότι «μπορούμε να ξεβολέψουμε λίγο τους βολεμένους».

• Αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% (από 80%) για διυλιστήρια και super markets

• Αύξηση της φορολογίας μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες από 5% σε 10%.

Ταυτόχρονα παρέθεσε ένα πακέτο μέτρων αλληλεγγύης στα ευάλωτα νοικοκυριά:

• Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες (από την έναρξη της βάρδιας έως 9:00 το πρωί για τις εργάσιμες ημέρες) και μείωση κατά 50% της τιμής τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.

• Μείωση κατά 30% της τιμής όλων των εισιτηρίων στις ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες λεωφορείων και τρένων σε όλη την χώρα.

• Παράταση για ένα επιπλέον έτος, χωρίς αναπροσαρμογή του ενοικίου, όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων που δηλώνονται ως κύρια κατοικία από νοικοκυριά ή κατοικία φοιτητών και λήγουν εντός του 2026

• Μείωση τιμής kWh ηλεκτρικού ρεύματος έως 30% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας.

Σημείωσε πως τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από μία μεγάλη δέσμη κοστολογημένων μέτρων που ετοιμάζει το Ινστιτούτου και θα δοθούν στη δημοσιότητα το επόμενο διάστημα.

Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και το γεγονός ότι συνεχίζει ανεξέλεγκτη και βουτηγμένη μέσα στα σκάνδαλα και τη διαφθορά, σημείωσε πως αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει πολιτικός αντίπαλος.

Από την άλλη, ανέφερε πως δεν αρκεί μόνο το «όχι» της κοινωνίας σε αυτή την κυβέρνηση, είναι «μισό» αν δεν συμπληρώνεται από ένα μεγάλο «ναι».

Αιχμές για ΠΑΣΟΚ: Κάνουν ολόκληρα συνέδρια για να δουν αν θα συγκυβερνήσουν με τον Μητσοτάκη

Στο σημείο αυτό υπεισήλθε στην κατάσταση της αντιπολίτευσης, και επιτέθηκε ιδιαιτέρως στο ΠΑΣΟΚ.

«Δυστυχώς, οι πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης δεν είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν αυτό το αναγκαίο ΝΑΙ» και να πείσουν μια δύσπιστη κοινωνία.

«Ο λόγος;» διερωτήθηκε ρητορικά για να δώσει στη συνέχεια τη δική του απάντηση:

«Μικροκομματικοί υπολογισμοί, μεγαλόστομες και εκτός πραγματικότητας διακηρύξεις νίκης –κάνουν ολόκληρα συνέδρια για να δουν αν θα συγκυβερνήσουν με τον Μητσοτάκη – ανέφικτες προτάσεις συγκολλήσεων, χαρακτηρίζουν την δημοκρατική και προοδευτική πανσπερμία.

Αποχωρήσεις, μετακινήσεις με τη βουλευτική έδρα υπό μάλης, αντιφατικές δηλώσεις, εξουθένωση αξιακή και ιδεολογική, παίρνουν χαρακτήρα πολιτικού εκφυλισμού.

Κι αυτό παράγει και επιτείνει την απογοήτευση, την ιδιώτευση, την αποχή».

«Μητσοτάκης και ΝΔ να είναι βέβαιοι ότι στις εκλογές θα έχουν αντίπαλο»

Στο ερώτημα «τι να κάνουμε» απάντησε πως «είναι η ώρα να κινήσουμε, να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε, το ΝΑΙ της κοινωνίας» και «να εντείνουμε τις προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα στιβαρό ανθρώπινο και προγραμματικό θεμέλιο» και πάνω σε αυτό «να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής, της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης».

Έτσι ώστε, «στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο. Και ας είναι όλοι βέβαιοι ότι θα έχουν αντίπαλο. Μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά. Ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει, να καταθέσει εντιμότητα, αγωνιστικότητα, νέα πρόσωπα και ιδέες. Αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης. Ικανή με δυο λόγια και να νικήσει και να κάνει πράξη τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος μας».

