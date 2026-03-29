«Τελικά ήταν η μόνο εκταφή που έγινε»: Νέο ρεσιτάλ χυδαιότητας Ψαριανού για Τέμπη και Κωνσταντόπουλο

Βραβείο αθλιότητας διεκδικεί ο πολιτικός γυρολόγος και πρώην μετακλητός της ΝΔ, Γρηγόρης Ψαριανός, μετά την ανάρτησή του για τον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

Μετά τις εμετικές αναρτήσεις κατά των μανάδων που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη, ο Γρηγόρης Ψαριανός «χτύπησε» ξανά, αποδεικνύοντας πως το βαρέλι της χυδαιότητας δεν έχει πάτο.

Σχολιάζοντας τις χαοτικές καταστάσεις που επικράτησαν στη δικαστική αίθουσα, ο γνωστός και μη εξαιρετέος για τις ακρότητές του …κύριος δημοσίευσε φωτογραφία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς και πρώην προέδρου του ΣΥΝ, Νίκου Κωνσταντόπουλου, από τα πρόσφατα έκτροπα στη Λάρισα, σχολιάζοντας: «Τελικά ήταν η μόνη εκταφή που έγινε».

Διαβάστε επίσης:

Φουντώνει η μάχη της κεντρικής επιτροπής στο ΠΑΣΟΚ

Εκλογικά σενάρια ακόμα και από την Καθημερινή

Αλέξης Τσίπρας – Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία



