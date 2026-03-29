Φουντώνει η μάχη της κεντρικής επιτροπής στο ΠΑΣΟΚ

Στο αγχωτικό κυνήγι του σταυρού ρίχτηκαν από το πρωί της Κυριακής περισσότεροι από 500 σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ, καθώς σήμερα εκλέγεται η νέα κεντρική επιτροπή του Κινήματος.

Παλιά και νέα στελέχη, από Αθήνα και περιφέρεια και, κυρίως από όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση την οποία εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ, έχουν αφοσιωθεί στη μάχη αυτή.

Ανάμεσά τους και ένας απόστρατος του Πολεμικού Πολεμικού – και καθηγητής στο σχολή πολέμου – Πάνος Τρυφιάτης, μέλος και της απερχόμενης κεντρικής επιτροπής.

Στο πλευρό του, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, ο δήμαρχος Βύρωνα, Αλέξης Σωτηρόπουλος, και πιο δεξιά ο Μάριος Βαβάτσικος και αριστερά η Έφη Κυρατσού, κόρη πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Σημειωτέον ότι Τρυφιάτης και Σωτηρόπουλος έχουν και κοινό τόπο καταγωγής – την Αιτωλοακαρνανία.

Διαβάστε επίσης:

Εκλογικά σενάρια ακόμα και από την Καθημερινή

Αλέξης Τσίπρας – Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

Αποχωρεί από τα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ ο Ρέππας – «Έκλεισε ο κύκλος»



