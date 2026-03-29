Σπρωξίδια και χάος στην εφορευτική καθυστέρησαν την καταμέτρηση για την νέα ΚΕ του ΠΑΣΟΚ

Για περισσότερο από μία ώρα καθυστέρησε η έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων για την εκλογή της νέας κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

Ενώ οι κάλπες έκλεισαν στις 7, η καταμέτρηση ξεκίνησε πολύ μετά τις 8 – κοντά στις 9 λένε κάποιες πληροφορίες, διότι εκδηλώθηκαν διαφωνίες, κόντρες και σε κάποιες στιγμές άγρια σπρωξίματα, ανάμεσα στα στελέχη της… «περιφρούρησης» και υποψήφιους για την κεντρική επιτροπή, που ήθελαν να είναι παρόντες στην αίθουσα της καταμέτρησης, αλλά τους απαγορεύτηκε η είσοδος!

Η ηγεσία ήθελε να είναι μόνο δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής ανά κάλπη και κανένας άλλος, που να παρακολουθεί τη διαδικασία. Δικαιολογητική βάση για την απαγόρευση αυτή δεν υπήρχε – ιδίως μάλιστα όταν είναι γνωστή η… παράδοση από άλλα συνέδρια για το τι συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις – και έτσι άρχισαν οι καβγάδες. Επιστρατεύτηκαν κάποια στιγμή μέχρι και αστυνομικοί για να «αμπαρώσουν» την είσοδο με τους διαμαρτυρόμενους να μην κάνουν πίσω.

Τελικά βρέθηκε μία φόρμουλα, ήρθη το απαγορευτικό και η καταμέτρηση ξεκίνησε…

