search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 22:47
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.03.2026 21:30

Σπρωξίδια και χάος στην εφορευτική καθυστέρησαν την καταμέτρηση για την νέα ΚΕ του ΠΑΣΟΚ

29.03.2026 21:30
androulakis-kalpi

Για περισσότερο από μία ώρα καθυστέρησε η έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων για την εκλογή της νέας κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

Ενώ οι κάλπες έκλεισαν στις 7, η καταμέτρηση ξεκίνησε πολύ μετά τις 8 – κοντά στις 9 λένε κάποιες πληροφορίες, διότι εκδηλώθηκαν διαφωνίες, κόντρες και σε κάποιες στιγμές άγρια σπρωξίματα, ανάμεσα στα στελέχη της… «περιφρούρησης» και υποψήφιους για την κεντρική επιτροπή, που ήθελαν να είναι παρόντες στην αίθουσα της καταμέτρησης, αλλά τους απαγορεύτηκε η είσοδος!

Η ηγεσία ήθελε να είναι μόνο δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής ανά κάλπη και κανένας άλλος, που να παρακολουθεί τη διαδικασία. Δικαιολογητική βάση για την απαγόρευση αυτή δεν υπήρχε – ιδίως μάλιστα όταν είναι γνωστή η… παράδοση από άλλα συνέδρια για το τι συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις – και έτσι άρχισαν οι καβγάδες. Επιστρατεύτηκαν κάποια στιγμή μέχρι και αστυνομικοί για να «αμπαρώσουν» την είσοδο με τους διαμαρτυρόμενους να μην κάνουν πίσω.

Τελικά βρέθηκε μία φόρμουλα, ήρθη το απαγορευτικό και η καταμέτρηση ξεκίνησε… 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko new
venezuela petrelaio 77- new
astinomia-new
italiaPinakes11
androulakis-kalpi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σπρωξίδια και χάος στην εφορευτική καθυστέρησαν την καταμέτρηση για την νέα ΚΕ του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
akylas-new
plakias_manesis_ntolka
polemos_mesi_anatoli
PSARIANOS_VOULI
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 22:45
peripoliko new
venezuela petrelaio 77- new
astinomia-new
1 / 3