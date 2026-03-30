Ο Σαμαράς «επιστρέφει» στο Πολεμικό Μουσείο

Τείνει να μετατραπεί σε… παράδοση: ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, όποτε προσκαλείται σε εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, φροντίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και σήμερα, όπου ο Μεσσήνιος πολιτικός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του ομότιμου καθηγητή Γιάννη Μάζη, «Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως – Επιλεγμένα Γεωπολιτικά Υποδείγματα διά της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης».

Ως γνωστόν, ο Γ. Μάζης ανήκει στην ομάδα των «91» που το καλοκαίρι συνυπέγραψαν τη διακήρυξη που αντιμετωπίστηκε ως προαναγγελία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ μοιράζεται και παρόμοιες απόψεις με τον Α. Σαμαρά, όσον αφορά στα εθνικά θέματα.

Όπερ σημαίνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα «παίξει εντός έδρας» και αναμένεται να ασκήσει για μια ακόμα φορά δριμεία κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, αξιοποιώντας και το εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Για την ιστορία, εκτός από τον Α. Σαμαρά και τον συγγραφέα, στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Μανόλης Κοττάκης, ο Σπύρος Φλογαΐτης, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Περικλής Γρύσπος και ο Γεώργιος Ανεψιού. Όμως, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Μεσσήνιο πολιτικό.

Διαβάστε επίσης

Τι είπαν Γεραπετρίτης – Αραγτσί

Νίκος Φαραντούρης: Σταλινικοί που με διέγραψαν πριν δύο μήνες, τώρα με συκοφαντούν

Ο Καρανίκας εξανέστη με το όχι του ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με τη ΝΔ – Πολύ φίλος του… Άδωνι τελικά ο Νίκος