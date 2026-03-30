Τρέχει – και δε φτάνει… – η κυβέρνηση για το Fuel Pass

Σήμερα εισάγεται στη Βουλή η ΠΝΠ που περιλαμβάνει το Fuel Pass και την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην αντλία και αύριο αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια, ωστόσο, ο βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι οι εκδρομείς του Πάσχα να φύγουν έχοντας λάβει την επιδότηση για τα καύσιμά τους.

Και λέμε ο «στόχος», διότι το… υπόδειγμα από το 2022 δεν είναι και πολύ θετικό: η πλατφόρμα για το Fuel Pass είχε «ανέβει» ένα μήνα μετά την ψήφιση της σχετικής ρύθμισης. Βέβαια, από την κυβέρνηση λένε ότι υπάρχει η εμπειρία και ότι τώρα τα πράγματα θα «τρέξουν» πιο γρήγορα. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι σε μια εβδομάδα έχουμε Μεγάλη Δευτέρα.

Γενικώς, η κυβέρνηση τρέχει και δε φτάνει, προκειμένου οι πολίτες να έχουν λάβει τα χρήματα του Fuel Pass πριν ξεκινήσουν για τους πασχαλινούς προορισμούς.

