ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 10:36
31.03.2026 09:29

Τα… έχωσε στον Τσίπρα ο Καρανίκας: Είναι ανερμάτιστος

karanikas_tsipras_new

Ιδιαίτερα αιχμηρός για τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ο πρώην στενός συνεργάτης του, Νίκος Καρανίκας, ο οποίος μίλησε στο ΟΝΕ.

Ερωτηθείς για τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία νέου κόμματος, ο Ν. Καρανίκας είπε ότι «το περιβάλλον του δεν τον συμβουλεύει καλά και είναι ανερμάτιστος. Δεν γίνεται να ξεκινάς την επιστροφή σου στο κέντρο μιλώντας για δημοκρατικό καπιταλισμό. Βλέποντας ότι το κέντρο θέλει σοβαρές και συγκροτημένες προτάσεις, τις οποίες δεν τις έχεις -γιατί για να τις έχεις πρέπει να τις βγάλει η οργάνωση της κοινωνίας και όχι ένα ινστιτούτο από αμοραλιστές ακαδημαϊκούς, κοινωνικά αναλφάβητους, που βρίσκονται ως ελίτ και βγάζουν απόψεις. Που τελικά τι έβγαλαν; Κάτι του καφενείου. Πήραν το ίντερνετ και είδαν τι λέει ο κόσμος. Λένε μείωση ΦΠΑ, λένε ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων, ΠΑΣΟΚ ’81, κομπλέ».

Και συμπλήρωσε ότι «το κέντρο είναι με όσους αντιστάθηκαν στη γερμανική κατοχή. Εξ ου και κέντρο. Θα πάρει τα άκρα και θα τα φέρει λίγο πιο στη μέση για να υπάρχει μια ισορροπία. Η ισορροπία της λογικής, όχι η ισορροπία της ιδεολογίας».

Ωραία πράγματα…

Διαβάστε επίσης

Ο Μητσοτάκης και ο ανασχηματισμός

Ο Σαμαράς, ο Καραμανλής και τα συμπεράσματα σε Μαξίμου και Πειραιώς

Οι 20+1 φωτογραφίες του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ

google_news_icon

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 4χρονο παιδί περιπλανιόταν μόνο του στον δρόμο – Χειροπέδες στους γονείς

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Παράτησε το ΙΧ του στη μέση του δρόμου και προσπάθησε να διαφύγει πεζός

kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία «Erminio»: Κόκκινος συναγερμός για την Αττική – Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο

zacharatos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η στιγμή που ο Τάκης Ζαχαράτος «λυγίζει» μπροστά στο φέρετρο (Video)

trump_isfahan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος για λήξη του πολέμου με κλειστό το Στενό του Ορμούζ ο Τραμπ – Μπαράζ εκρήξεων σε Τεχεράνη και Ισφαχάν – Όλες οι εξελίξεις

tired_woman_new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

synedrio pasok (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

aithousa apostolakis tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

trump_isfahan_new
iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

peripoliko_elas_astynomia
PERIPOLIKO NEW
kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
