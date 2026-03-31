Τα… έχωσε στον Τσίπρα ο Καρανίκας: Είναι ανερμάτιστος

Ιδιαίτερα αιχμηρός για τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ο πρώην στενός συνεργάτης του, Νίκος Καρανίκας, ο οποίος μίλησε στο ΟΝΕ.

Ερωτηθείς για τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία νέου κόμματος, ο Ν. Καρανίκας είπε ότι «το περιβάλλον του δεν τον συμβουλεύει καλά και είναι ανερμάτιστος. Δεν γίνεται να ξεκινάς την επιστροφή σου στο κέντρο μιλώντας για δημοκρατικό καπιταλισμό. Βλέποντας ότι το κέντρο θέλει σοβαρές και συγκροτημένες προτάσεις, τις οποίες δεν τις έχεις -γιατί για να τις έχεις πρέπει να τις βγάλει η οργάνωση της κοινωνίας και όχι ένα ινστιτούτο από αμοραλιστές ακαδημαϊκούς, κοινωνικά αναλφάβητους, που βρίσκονται ως ελίτ και βγάζουν απόψεις. Που τελικά τι έβγαλαν; Κάτι του καφενείου. Πήραν το ίντερνετ και είδαν τι λέει ο κόσμος. Λένε μείωση ΦΠΑ, λένε ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων, ΠΑΣΟΚ ’81, κομπλέ».

Και συμπλήρωσε ότι «το κέντρο είναι με όσους αντιστάθηκαν στη γερμανική κατοχή. Εξ ου και κέντρο. Θα πάρει τα άκρα και θα τα φέρει λίγο πιο στη μέση για να υπάρχει μια ισορροπία. Η ισορροπία της λογικής, όχι η ισορροπία της ιδεολογίας».

Ωραία πράγματα…

