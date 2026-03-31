Ο Μητσοτάκης και ο ανασχηματισμός

Εδώ ανασχηματισμός, εκεί ανασχηματισμός, τελικά πού είναι ο ανασχηματισμός;

Στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πει κάποιος και θα έχει δίκιο, καθώς ο πρωθυπουργός και οι στενοί συνεργάτες του εξετάζουν με προσοχή τα δεδομένα και αναζητούν τον προσφορότερο χρόνο, αλλά και τα καταλληλότερα πρόσωπα για τις τελευταίες πριν τις εκλογές παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα.

Οι τελευταίες πληροφορίες, λοιπόν, προσδιορίζουν χρονικά τον ανασχηματισμό κάπου μετά το Πάσχα και πριν το συνέδριο της ΝΔ που ως γνωστόν θα λάβει χώρα στις 15, 16 και 17 Μαΐου. Όσον αφορά, τώρα, στην έκταση των παρεμβάσεων, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μητσοτάκης θα προβεί στις αγαπημένες του σημειακές παρεμβάσεις – οπότε, όποιος περιμένει μεγάλες αλλαγές μάλλον θα απογοητευτεί.

