Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: Ο Δούκας τους παγίδευσε και βγήκε νικητής στο συνέδριο

Νικητή τον… Χάρη Δούκα «έβγαλε» ο Άδωνις Γεωργιάδης από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΣΚΑΪ σχολίασε πως «το ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, δεν είπε όμως ότι δεν θα κάνει με Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα, Βελόπουλο Καρυστιανού, ΚΚΕ. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι αν είμαι πρώτος με μια ψήφο διαφορά, μπορώ να κάνω συγκυβέρνηση με όλους τους άλλους πλην της ΝΔ». 

«Θεωρώ ότι τους παγίδευσε ο Δούκας και για μένα ο Δούκας είναι ο νικητής του Συνεδρίου» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, σχολίασε πως «αν ο λαός δεν μας δώσει αυτοδυναμία, με ποιον μπορεί η ΝΔ αντικειμενικά να κάνει συγκυβέρνηση; Με το ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να κάνουμε με Βελόπουλο; Όχι γιατί δολοφόνους μας ανεβάζει, δολοφόνους μας κατεβάζει. Ο Βελόπουλος παλαιοπασόκος είναι, φιλορώσος και λαϊκιστής. Μετά από τη δήλωση του ΠΑΣΟΚ ότι γράφω στα παπούτσια μου τη θέληση του λαού, εγώ λέω αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, δεν έχουμε κυβέρνηση».

Χαρακτήρισε «πολιτικό λάθος» την απόφαση του ΠΑΣΟΚ για μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ σε περίπτωση που δεν βγάλει αυτοδυναμία ο νικητής.

«Κατά τη γνώμη μου η απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλο πολιτικό λάθος και πολύ προσβλητική για τον λαό γιατί για πρώτη φορά λέει ένα κόμμα με απόφαση συνεδρίου ότι δεν με νοιάζει τι θα πει ο λαός. Είναι σαν να λέει στον λαό ή θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ ή χάος».

