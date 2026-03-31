ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 14:21
Συναγερμός στην κυβέρνηση: Σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια ενόψει Πάσχα – Από αύριο η επιδότηση στο diesel κίνησης

Την απόφαση για εκτεταμένους ελέγχους στην αγορά ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα έλαβε η κυβέρνηση μετά από ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου των συναρμόδιων υπουργών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την ακρίβεια που πυροδοτείται από αυτή.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αναλυτική ενημέρωση για την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Για τις τιμές στα καύσιμα γίνονται καθημερινά εκατοντάδες έλεγχοι, ενώ από αύριο θα μπει σε εφαρμογή και το μέτρο της επιδότησης του diesel με 20 λεπτά/λιτρο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου, ενώ σε ισχύ θα τεθεί στις αμέσως επομενες ημέρες και το μέτρο του fuel pass στην βενζίνη.

Σχετικά με την αγορά των τροφίμων και των βασικών αγαθών στα super market, επίσης διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ήδη στο μικροσκόπιο της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκονται περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων (μεταξύ αυτών, επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, φρούτων και λαχανικών και εταιρίες τροφίμων και ποτών), για την τήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους.

Επίσης, αποφασίστηκε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα, σε όλο το εύρος της αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Για την ιστορία, στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η Πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

