Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για τρίτο 24ωρο.
Ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σταθεροποίηση της κατάστασής του εκτιμάται από τους γιατρούς ως ένα συγκρατημένα θετικό στοιχείο για την εξέλιξη της νοσηλείας του.
Η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 ημέρες για να μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάστασή του.
«Είναι αρκετά νωρίς για εκτιμήσεις» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο γιατρός που τον χειρούργησε, Ευτύχιος Αρχοντάκης, στην ΕΡΤ. Όπως τόνισε, οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες. «Πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρωταρχικός στόχος ήταν ο αποκλεισμός του ανευρύσματος, ο οποίος και πέτυχε. Από εκεί και πέρα, όπως εξήγησε, το ζήτημα είναι πως θα ανταποκριθεί ο ασθενής στην αιμορραγία.
«Έχουμε ένα καλό χαρτί, ότι το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που βοηθάει και στην αντιμετώπιση επιπλοκών που μπορεί να έχει μία αιμορραγία. Η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη», πρόσθεσε.
