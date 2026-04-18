search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 15:20
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για τρίτο 24ωρο.

Ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σταθεροποίηση της κατάστασής του εκτιμάται από τους γιατρούς ως ένα συγκρατημένα θετικό στοιχείο για την εξέλιξη της νοσηλείας του.

Η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 ημέρες για να μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάστασή του.

«Είναι αρκετά νωρίς για εκτιμήσεις» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο γιατρός που τον χειρούργησε, Ευτύχιος Αρχοντάκης, στην ΕΡΤ. Όπως τόνισε, οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες. «Πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρωταρχικός στόχος ήταν ο αποκλεισμός του ανευρύσματος, ο οποίος και πέτυχε. Από εκεί και πέρα, όπως εξήγησε, το ζήτημα είναι πως θα ανταποκριθεί ο ασθενής στην αιμορραγία.

«Έχουμε ένα καλό χαρτί, ότι το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που βοηθάει και στην αντιμετώπιση επιπλοκών που μπορεί να έχει μία αιμορραγία. Η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη», πρόσθεσε.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3