Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Την τηλεόραση δεν τη βλέπει πια κανείς – Δεν έχει τηλεθεατές και τρωγόμαστε μεταξύ μας» (Video)

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στην τηλεόραση, επισημαίνοντας ότι αυτή διανύει τη χειρότερή της περίοδο.

Όπως τόνισε, δεν υπάρχει, πλέον, κανένα μέτρο και καμιά συστολή στον χώρο, υπογραμμίζοντας ότι οι τηλεθεατές έχουν, πια, γυρίσει την πλάτη στη μικρή οθόνη, με τους εργαζόμενους σε αυτή να «τρώγονται», όπως χαρακτηριστικά είπε, μεταξύ τους.

«Η ελληνική τηλεόραση είναι στα χειρότερά της, φέτος έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία συστολή, κανένα μέτρο και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όποιος νιώθει ότι ενοχλείται, θα σου απαντήσει επί 100 και θα σε χτυπήσει εκεί που σε ενοχλεί. “Δεν θέλω απλώς να στην πω, θέλω να καταστραφείς, να μην έχεις δουλειά αύριο”. Την τηλεόραση δεν τη βλέπει πια κανείς, δεν έχει νούμερα, δεν έχει τηλεθεατές και τρωγόμαστε μεταξύ μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Όλη η συνέντευξη του Δημήτρη Ουγγαρέζου

