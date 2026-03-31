ΕΡΤ: Επαφές με κορυφαίους οργανισμούς ΜΜΕ για προοπτικές πολυεπίπεδων συνεργασιών και ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας της, η ΕΡΤ προχωρά σε σημαντικές επαφές και συνεργασίες με κορυφαίους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων στην Ουάσινγκτον με ηγετικά στελέχη του PBS, της αμερικανικής δημόσιας τηλεόρασης, καθώς και του NPR, του δημοφιλούς δημόσιου ραδιοφώνου που καλύπτει το 95% της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τη διάρκεια των επαφών, συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας με τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα της ΕΡΤ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τα ενημερωτικά και διεθνή μέσα της ΕΡΤ, όπως το ΕΡΤnews, την ERT World και τη Φωνή της Ελλάδας. Έμφαση δόθηκε επίσης στις ψηφιακές πλατφόρμες ERTFLIX και ERTεcho, οι οποίες αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες της σύγχρονης αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΡΤ.

Στο επόμενο διάστημα, προγραμματίζονται αντίστοιχες συναντήσεις με την ηγεσία του CBS/Paramount, καθώς και με στελέχη του CNN, με στόχο τη διερεύνηση νέων συνεργασιών πέρα από τα ευρωπαϊκά όρια της EBU.

Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τον νέο πρόεδρο του αυστραλιανού δημόσιου δικτύου SBS, Νικ Πάπας, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, όπως και με ανώτατα στελέχη του BBC που επισκέφτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο το Ραδιομέγαρο για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών σε ότι αφορά κυρίως το ΕΡΤnews.

Στόχος των διεθνών αυτών επαφών, όπως τονίζεται, είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ΕΡΤ, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στη συνεργασία με την EBU, αλλά επιδιώκει να διευρύνει το αποτύπωμά της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η στρατηγική αυτή υλοποιείται μέσα από δύο βασικούς άξονες:

Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς

Τη διερεύνηση δυνατοτήτων για συμπαραγωγές διεθνούς εμβέλειας, όπως η επιτυχημένη παραγωγή «Η Μεγάλη Χίμαιρα», που κατέγραψε ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX.

Η ΕΡΤ συνεχίζει δυναμικά την πορεία της προς μια σύγχρονη, εξωστρεφή δημόσια ραδιοτηλεόραση, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες συνεργασίας και ανάπτυξης.

