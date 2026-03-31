Δίκη για τα Τέμπη: Αποκλεισμούς δημοσιογράφων καταγγέλει η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας

Μια ακόμα «παρενέργεια» των επιλογών του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών καταγγέλουν οι δημοσιογράφοι της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση αποκαλύπτει ότι «ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι πληροφορίες – καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες, κατά τη δεύτερη ημέρα της διαδικασίας, αύριο 1η Απριλίου 2026, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσανατολίζεται να επιτρέψει την είσοδο αποκλειστικά και μόνο σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους του υπουργείου».

«Μία τέτοια απόφαση είναι ανεπίτρεπτη και συνιστά ευθεία υπονόμευση της πολυφωνικής και ισότιμης ενημέρωσης, αποκλείοντας στην πράξη τα μέσα ενημέρωσης της Περιφέρειας», τονίζει η Ένωση και υπογραμμίζει ότι «οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλίας είναι εκείνοι που βρέθηκαν στο δυστύχημα από την πρώτη στιγμή και κάλυψαν όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις μέχρι να φτάσουμε στη δίκη. Μέσω των δικών τους ρεπορτάζ ενημερωνόταν έγκαιρα και έγκυρα όλη η χώρα».

Στο πλαίσιο αυτό καλεί «τον υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γιώργο Φλωρίδη, να επανεξετάσει με τη μέγιστη σοβαρότητα το ζήτημα και να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων των επαγγελματιών δημοσιογράφων στη δίκη», ενώ σημείωνει για το χάος της πρώτης ημέρας ότι «οι εικόνες αδυναμίας ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας, τα προβλήματα πρόσβασης και ταξιθεσίας, καθώς και οι δυσχέρειες που αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι στην άσκηση του λειτουργήματός τους, δεν συνάδουν με τη βαρύτητα της συγκεκριμένης δίκης, ούτε με την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες για την εξέλιξη της».

Υπενθυμίζει, δε, ότι «εδώ και μήνες (6 Νοεμβρίου 2025) είχε θέσει το θέμα της λειτουργικότητας του κτηρίου της δίκης των Τεμπών αναφορικά με τη δημοσιογραφική κάλυψη και υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι τα όποια προβλήματα θα λυνόταν. Αλλά φευ…».

