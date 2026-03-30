Στον αστερισμό του Alpha η τηλεθέαση του σαββατοκύριακου (28,29/3)

Σταθερή συγκέντρωση τηλεθεατών καταγράφει η Nielsen στον Alpha τα σαββατοκύριακα, τουλάχιστον τα τρία προηγούμενα του Μαρτίου. Η επίδοση του σταθμού δεν έπεσε κάτω από το 12% και αποτέλεσε πρώτη επιλογή των τηλεθεατών και το γουήκεντ που μας πέρασε.

Το Σάββατο, ημέρα του διήμερου που συνήθως καταγράφεται η μεγαλύτερη μετακίνηση τηλεθεατών από τα καθιερωμένα κανάλια, το Mega ήταν το δεύτερο με διψήφιο μερίδιο. Επίσης το Open «χτύπησε» ένα 7,2% και σχεδόν απείλησε το Star.

Την Κυριακή στο… τσακ δεν καταγράφηκε τριπλή συγκατοίκηση στη δεύτερη θέση, με τα Star και ΣΚΑΪ πλάι στο Mega. Ωστόσο, Star και ΣΚΑΪ μοιράστηκαν την τρίτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις.

Το Star… έσπασε το ρόδι και κυριακάτικα για πρώτη φορά απέσπασε μερίδιο με διψήφιο νούμερο στο κύριο μέρος του – επιβεβαίωση για την επιλογή του να ρίξει στη «μάχη» της τηλεθέασης της ημέρας δύο νέα τηλεπαιχνίδια -τα «Lingo« και «1% Club»-, που έκαναν «σάντουιτς» το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Πρέπει, όμως, να συνεκτιμηθεί και η περιέργεια της πρώτης φοράς για τα δύο νέα προγράμματα του σταθμού.

Στα αξιοσημείωτα της Κυριακής, η καταγραφή τεσσάρων σταθμών με διψήφια στα μερίδια τους, κάτι όχι συνηθισμένο για το φινάλε της εβδομάδας γενικώς και την ημέρα ειδικώς, αν όχι σπάνιο.

