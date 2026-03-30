Το BBC κατηγορείται για δημιουργία ταινιών «προπαγάνδας» για το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας

Το BBC κατηγορείται για τη δημιουργία προπαγανδιστικού οπτικοακουστικού υλικού για το κρατικό ταμείο πλούτου της Σαουδικής Αραβίας και ότι λαμβάνει χρήματα από ένα «καταπιεστικό καθεστώς».

Το BBC Storyworks, ο εμπορικός βραχίονας της εταιρείας, έχει συνάψει συνεργασία με το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων (PIF) της Σαουδικής Αραβίας. Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει γυρίσει μια σειρά από ταινίες και έχει γράψει άρθρα που επαινούν την υποτιθέμενη προοδευτική στάση της χώρας απέναντι στις γυναίκες αλλά και τα οικολογικά πρότυπα της χώρας. Το υλικό φιλοξενείται σε μια μίνι ιστοσελίδα που φέρει το εμπορικό σήμα του BBC.

Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι είναι ανεπίτρεπτο το BBC να λαμβάνει χρήματα από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη το 2018.

Το BBC αναζητά άλλες πηγές χρηματοδότησης, καθώς ο αριθμός των ατόμων που πληρώνουν το τέλος τηλεοπτικής άδειας μειώνεται. Η ετήσια έκθεση του περασμένου έτους αποκάλυψε ότι 23,8 εκατομμύρια άδειες ήταν σε ισχύ στο τέλος του έτους, μειωμένες από 24,1 εκατομμύρια το 2023-24. Η μείωση σημαίνει απώλεια εσόδων περίπου 50 εκατομμυρίων λιρών για την εταιρεία.

Η μίνι-ιστοσελίδα δεν είναι προβάσιμη σε άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν χρησιμοποιούν VPN, επειδή δεν χρηματοδοτείται από το τέλος αδειοδότησης. Ωστόσο, επικριτές έχουν δηλώσει ότι η «στενή σχέση με καταπιεστικά καθεστώτα» θα μπορούσε να βλάψει την εμπιστοσύνη στο εμπορικό σήμα.

Ο Patrick Howse, πρώην επικεφαλής του γραφείου του BBC στη Βαγδάτη, δήλωσε: «Η ύπαρξη του BBC εξαρτάται από τη φήμη του ως αμερόληπτου και αξιόπιστου ειδησεογραφικού πρακτορείου που δεν υπόκειται σε κανέναν και επιδιώκει την αλήθεια χωρίς φόβο ή εύνοια.

Η μετάδοση γυαλιστερών προπαγανδιστικών ταινιών σε μεγάλους κόμβους υπονομεύει σοβαρά αυτό τον σκοπό. Το BBC είναι ένα εξαιρετικά αναγνωρισμένο και αξιόπιστο εμπορικό σήμα, αλλά η στενή σχέση με καταπιεστικά καθεστώτα το θέτει σε κίνδυνο.

Το BBC είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για το Ηνωμένο Βασίλειο και πρέπει να χρηματοδοτείται σωστά, ώστε να μην εξαρτάται από διαφημιστικά χρήματα από χώρες που δεν σέβονται τις δημοκρατικές αξίες ή την προστασία του περιβάλλοντος».

Η Saudi Aramco είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, αλλά ένα άρθρο που γράφτηκε από την ομάδα του BBC Storyworks, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το επενδυτικό όχημα της σαουδαραβικής κυβέρνησης, εγκωμιάζει τα πράσινα διαπιστευτήρια της χώρας.

Αναφέρει: «Επομένως, οι οργανισμοί και τα ιδρύματα στρέφουν την προσοχή τους στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, οδεύοντας προς το σενάριο που θα προκαλέσει τη μικρότερη ζημιά στον πλανήτη. Ένας τέτοιος οργανισμός είναι το PIF. Ως δημόσιο επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, επενδύει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε πράσινα έργα έως το 2026».

Το PIF δημιουργήθηκε από έσοδα από το πετρέλαιο και έχει σημαντικές επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα, επισημαίνει ο Guardian.

Η Σαουδική Αραβία είναι γνωστή φυσικά για την καταπίεση των γυναικών. Ενώ ορισμένοι περιορισμοί έχουν αρθεί, όπως το δικαίωμα οδήγησης, το σύστημα ανδρικής κηδεμονίας εξακολουθεί να ισχύει και έχει δεχθεί κριτική από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ένα άρθρο του BBC Storyworks που χρηματοδοτήθηκε από το PIF αναφέρει τη στάση μιας εθνικής αεροπορικής εταιρείας απέναντι στις γυναίκες: «Η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της αεροπορίας αποτελεί επίσης στόχο της Riyadh Air – συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών».

Ο Joey Shea, ανώτερος ερευνητής της Σαουδικής Αραβίας για το Human Rights Watch, δήλωσε στον Guardian: «Οι επενδύσεις του PIF αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο της ήπιας ισχύος και επιρροής της Σαουδικής Αραβίας και χρησιμοποιούνται για να συγκαλύψουν τις καταχρήσεις της σαουδαραβικής κυβέρνησης. Το Human Rights Watch διαπίστωσε ότι μέσω των επενδύσεών του το PIF επιδιώκει να συγκεντρώσει κρίσιμη ξένη υποστήριξη για την ατζέντα [του πρίγκιπα διαδόχου Mohammed bin Salman], να διαδώσει παραπληροφόρηση σχετικά με το ιστορικό δικαιωμάτων της χώρας, να εξουδετερώσει τον έλεγχο, να φιμώσει τους επικριτές και να υπονομεύσει τους θεσμούς που επιδιώκουν διαφάνεια και λογοδοσία.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απέχουν από δραστηριότητες που θα ενίσχυαν τη φήμη κυβερνητικών φορέων ή αξιωματούχων που πρόσφατα κατηγορήθηκαν για σοβαρές καταχρήσεις».

Ο Φέλιξ Τζάκενς, επικεφαλής εκστρατειών της Διεθνούς Αμνηστίας Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε: «Η Σαουδική Αραβία επενδύει δισεκατομμύρια σε πολιτιστικά και ψυχαγωγικά έργα για να βελτιώσει την παγκόσμια εικόνα της, αλλά το ιστορικό της στα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένει βαθιά ανησυχητικό. Αυτές οι λαμπερές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να αποσπάσουν την προσοχή από τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις εντός του βασιλείου.

Ειρηνικοί ακτιβιστές όπως ο Μάναχελ αλ-Οτάιμπι εξακολουθούν να είναι φυλακισμένοι, και ακόμη και Βρετανοί υπήκοοι όπως ο Άχμεντ αλ-Ντους έχουν φυλακιστεί για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αξιοπιστία του BBC εξαρτάται από την ρεπορτάζ χωρίς φόβο ή εύνοια. Αυτή η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να πωληθεί και δεν πρέπει να διακυβεύεται από καμία επένδυση που κινδυνεύει να ξαναγράψει ένα ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ένας εκπρόσωπος του BBC Studios δήλωσε: «Το BBC News διατηρεί σαφή διαχωρισμό μεταξύ των εμπορικών και των συντακτικών τμημάτων του και οι δημοσιογράφοι μας συνεχίζουν το ρεπορτάζ αυστηρά, αμερόληπτα και χωρίς φόβο ή εύνοια για όλα τα θέματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ευρύτερες εμπορικές σχέσεις».

Η γοητεία της Εθνικής ποδοσφαίρου στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (27/3)

Πρωτοπόρος και την Παρασκευή (27/3) στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha

Διεκπεραιωτική «συγγνώμη» από το Μάνεση λόγω της οργής που προκάλεσε