ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 18:13
30.03.2026 18:05

Πρωτοπόρος και την Παρασκευή (27/3) στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha

30.03.2026 18:05
Η διαφορά ασφαλείας που έχει «χτίσει» από τον ανταγωνισμό ο Alpha, επέτρεψε στον σταθμό της Κάτω Κηφισιάς να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία στις τηλεπροτιμήσεις παρά την κάμψη, σχεδόν δύο μονάδων, στο μερίδιο του από την προηγούμενη ημέρα.

Την Παρασκευή που μας πέρασε διατήρησε τις ελκυστικές δυνάμεις του prime time του χάρη στην απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Ελλάδας- Πορτογαλίας στο πλαίσιο του Nations League.

Το Mega συντήρησε τη δυναμική του αυτούσια από τη μια ημέρα στην άλλη και εμφάνισε οριακή  τάση ανόδου, ενώ οι απώλειες που παρουσίασε ο ΑΝΤ1σε συνδυασμό με την αύξηση (1,1%) στη δυναμική του ΣΚΑΪ άλλαξαν την κατάταξη των δύο σταθμών στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Σχεδόν τρείς ποσοστιαίες μονάδες έχασε από την προηγούμενη ημέρα το Star, χωρίς όμως να επηρεάσει την κατάταξη του, ενώ το Open είδε το ποσοστό του να βελτιώνεται κατά 1,3%. Αντιθέτως το ΕΡΤNews υποχώρησε στο 3% από 3,7% την Πέμπτη.

Διαβάστε επίσης:

Διεκπεραιωτική «συγγνώμη» από το Μάνεση λόγω της οργής που προκάλεσε

Alpha: Επεισόδιο υψηλής συναισθηματικής φόρτισης το σημερινό (30/3) στον «Άγιο Έρωτα»

ΜΜΕ ΗΠΑ: Κρίση για τα ριάλιτι και τα προγράμματα χωρίς σενάριο





iran_missiles_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Αναχαιτίστηκε και 4ος ιρανικός πύραυλος στην Τουρκία – Στη Μέση Ανατολή εκατοντάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ – Χτύπημα σε ισραηλινό διυλιστήριο – Live οι εξελίξεις

Alpha-new
MEDIA

Πρωτοπόρος και την Παρασκευή (27/3) στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha

trump gilfoil – greece – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την 25η Μαρτίου: «Ζήτω η Ελλάδα, God Bless America»

marco-rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο λέει στο Al Jazeera ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

kairos 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Erminio: Βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα – Ο χάρτης του Meteo

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

VASILIS_GOUMAS_NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

doukas laliwtis skandalidis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

plakias_manesis_ntolka
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

pasok synedrio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Το συνέδριο του αντιδεξιού δρόμου, η φραγή σε Μητσοτάκη και το… φράγμα σε Τσίπρα – Κερδισμένοι και χαμένοι  

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 18:11
iran_missiles_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Αναχαιτίστηκε και 4ος ιρανικός πύραυλος στην Τουρκία – Στη Μέση Ανατολή εκατοντάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ – Χτύπημα σε ισραηλινό διυλιστήριο – Live οι εξελίξεις

Alpha-new
MEDIA

Πρωτοπόρος και την Παρασκευή (27/3) στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha

trump gilfoil – greece – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το βίντεο του Λευκού Οίκου για την 25η Μαρτίου: «Ζήτω η Ελλάδα, God Bless America»

