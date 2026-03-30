Πρωτοπόρος και την Παρασκευή (27/3) στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha

Η διαφορά ασφαλείας που έχει «χτίσει» από τον ανταγωνισμό ο Alpha, επέτρεψε στον σταθμό της Κάτω Κηφισιάς να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία στις τηλεπροτιμήσεις παρά την κάμψη, σχεδόν δύο μονάδων, στο μερίδιο του από την προηγούμενη ημέρα.

Την Παρασκευή που μας πέρασε διατήρησε τις ελκυστικές δυνάμεις του prime time του χάρη στην απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Ελλάδας- Πορτογαλίας στο πλαίσιο του Nations League.

Το Mega συντήρησε τη δυναμική του αυτούσια από τη μια ημέρα στην άλλη και εμφάνισε οριακή τάση ανόδου, ενώ οι απώλειες που παρουσίασε ο ΑΝΤ1σε συνδυασμό με την αύξηση (1,1%) στη δυναμική του ΣΚΑΪ άλλαξαν την κατάταξη των δύο σταθμών στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Σχεδόν τρείς ποσοστιαίες μονάδες έχασε από την προηγούμενη ημέρα το Star, χωρίς όμως να επηρεάσει την κατάταξη του, ενώ το Open είδε το ποσοστό του να βελτιώνεται κατά 1,3%. Αντιθέτως το ΕΡΤNews υποχώρησε στο 3% από 3,7% την Πέμπτη.

