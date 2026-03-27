Σερί τηλεθέασης Alpha και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ αλλά για διαφορετικούς λόγους την Πέμπτη (26/3)

Προφανώς, Alpha και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ συνιστούν τα δύο άκρα αντίθετα στην κατανομή μεριδίων από την πίτα τηλεθέασης των τηλεοπτικών σταθμών.

Αν ο Alpha αποσπά «τη μερίδα του λέοντος» σχεδόν σε καθημερινή βάση, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ αποκομίζει «δείγμα» τηλεθέασης. Μάλιστα, έχει καταφέρει σερί τεσσάρων ημερών (Δευτέρα-Πέμπτη) και αυτή την εβδομάδα, αλλά και την προηγούμενη, με τον αριθμό 0 (μηδέν) στο κύριο μέρος του μεριδίου της.

Κατά τα λοιπά, στα αξιοσημείωτα της περασμένης ημέρας ήταν και το μερίδιο 3% που «χτύπησε» το ΜΑΚ TV. Είναι δε η υψηλότερη επίδοση του σταθμού μέχρι τώρα, από την αρχή της σεζόν.

