Τσίπρας: Στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Ν. Χατζηνικολάου η πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη από την παραίτησή του από την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη ύστερα από τρία χρόνια «απουσίας» παραχωρεί ο Αλέξης Τσίπρας, την ερχόμενη Πέμπτη 2 Απριλίου στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου (στις 23:20 το βράδυ στον ΑΝΤ1).

Τρία χρόνια από την παραίτησή του από την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ και 6 μήνες από την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα και την αποχώρησή του από το κόμμα, ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται για την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, εν μέσω της προετοιμασίας του νέου του κόμματος.

Υπογραμμίζεται, πως αν και ο πρώην πρωθυπουργός έχει πραγματοποιήσει πολλές δημόσιες ομιλίες, ως επί το πλείστον στο πλαίσιο διοργανώσεων του Ινστιτούτου του, με πρόσφατες τις εκδηλώσεις για την «Ιθάκη», δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει κάποια τηλεοπτική συνέντευξη. Έχει παραχωρήσει μία συνέντευξη στην έντυπη Εφημερίδα των Συντακτών, λίγες μέρες μετά την 6η Οκτωβρίου 2025, δηλαδή αμέσως μετά την παραίτησή του από την βουλευτική του έδρα, και μία ακόμη στο πλαίσιο του podcast της Bookvoice για τις ανάγκες προώθησης του βιβλίου του.

Φαίνεται λοιπόν πως «ωρίμασαν» οι συνθήκες και για μια πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη, μετά από μια πυκνή πολιτικά τριετία και μετά από έναν μεγάλο κύκλο παρουσιάσεων της «Ιθάκης» στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις, εν μέσω της προετοιμασίας του νέου του κόμματος.

Εκ των πραγμάτων, η συνέντευξη αναμένεται πως θα είναι εφ ‘όλης της ύλης, όπου ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί σε όλα όσα έχουν μεσολαβήσει από τις εκλογές του 2023 και την παραίτησή του μέχρι σήμερα, στο βιβλίο του την «Ιθάκη», στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα και στην ανάγκη ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου με στόχο την πολιτική αλλαγή.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται λοιπόν η συνέντευξη ιδιαίτερα σε σχέση με το πόσο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για το νέο φορέα, και ειδικά για το χρονικό σημείο των ανακοινώσεων, το όνομα και την στελέχωση, το «πότε» και με «ποιους» όπως λέει και ο ίδιος στις ομιλίες του.

Πάντως, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η συνέντευξη είναι μια κλιμάκωση στην προετοιμασία του όλου εγχειρήματος, δεν συνιστά ωστόσο κάποια «επιτάχυνση». Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται και το επίσημο δελτίο Τύπου της συνέντευξης.

Διαβάστε επίσης

