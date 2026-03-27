YFSF: Αυτοί είναι οι 10 παίκτες που θα πάρουν μέρος στο show μεταμφιέσεων του ANT1 (Video)

Τα ονόματα των δέκα παικτών του νέου κύκλου του Your Face Sounds Familiar παρουσίασε κι επισήμως ο ΑΝΤ1 μέσα από το Πρωινό της Παρασκευής.

Πρόκειται για 5 άνδρες και 5 γυναίκες, οι οποίοι θα δοκιμάσουν την καλλιτεχνική… προσαρμοστικότητά τους στο YFSF τα βράδια της Κυριακής, μετά το Πάσχα και μέχρι το τέλος της σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι 10 καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος στο YFSF είναι οι:

Δωροθέα Μερκούρη

Μαριάντα Πιερίδη

Παναγιώτης Ραφαηλίδης

Μαριλού Κατσαφάδου

Idra Kayne

Biased Beast

Μέμος Μπεγνής

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας

Αφροδίτη Χατζημηνά

Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, οι φήμες θέλουν παρουσιαστή του σόου τον Σάκη Ρουβά, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί, μέχρι στιγμής, από τον σταθμό.

Το Your Face Sounds Familiar αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά formats που έχει περάσει από τη μικρή μας οθόνη, με επιτυχημένες σεζόν στο παρελθόν και υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Η επιστροφή του στον ΑΝΤ1 έχει προκαλέσει, ήδη, μεγάλο ενδιαφέρον, με την πρεμιέρα να αναμένεται να γίνει μετά το Πάσχα, χαρίζοντάς μας εκπλήξεις και νέες εντυπωσιακές μεταμορφώσεις.

